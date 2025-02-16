Eyüpsultan'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

İstanbul Eyüpsultan'da park halindeki bir araç, bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 03:07
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 03:07
Eyüpsultan'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde park halindeki bir hafif ticari araç, bir anda yanmaya başladı. 34 CPE 950 plakalı aracın alev almasının nedeni henüz belirlenemedi.

Ateş, aracın bulunduğu alanda hızla yayıldı. Yangın sırasında araç aniden hareket ederek cadde üzerinde ilerlemeye başladı ve bir aydınlatma direğine çarparak durdu.

Durumun hemen bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi yaklaşık yarım saat sürdü.

Yangın sonrası araç tamamen yandı ve kullanılmaz hale geldi. Olayda yaralanan kimse bulunmazken, çevredeki vatandaşlar büyük bir korku yaşadı.

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