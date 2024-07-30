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Fas Kralı 6. Muhammed'den Filistin İçin İki Devletli Çözüm Vurgusu

Fas Kralı 6. Muhammed, Orta Doğu'da barış için Filistin'de iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 02:23
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 02:23
Fas Kralı 6. Muhammed'den Filistin İçin İki Devletli Çözüm Vurgusu

Fas Kralı'ndan İki Devletli Çözüm Vurgusu

Fas Kralı 6. Muhammed, Orta Doğu'daki güvenliğin sağlanması için Filistin meselesinde iki devletli çözüm önerisinin önemine dikkat çekti.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çabaları

Kral, tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle yaptığı konuşmada, Gazze'deki ateşkes ve insani koşulların iyileştirilmesi için yapıcı girişimlerde bulunmaya devam ettiklerini ifade etti. "Bölgede istikrar ve güvenlik, ancak başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözümle sağlanabilir," dedi.

Gazze'nin Bağımsızlığına Vurgu

Fas Kralı, Gazze'nin bağımsız Filistin topraklarının bölünmez bir parçası olduğunu vurgulamaktan geri durmadı. Ayrıca, merkezi Rabat'ta bulunan "Kudüs Komisyonu Başkanlığı" görevini de hatırlatarak, Gazze'deki Filistinlilere gıda ve ilaç yardımlarının ulaştırılması için çalıştığını belirtti.

Adil ve Kalıcı Barış İçin Çağrı

Kral 6. Muhammed, "Bölgede kötüleşen durum, Filistin-İsrail çatışmasına nihai bir çözüm bulmak için çalışmamızı zorunlu kılıyor. Gazze'deki çatışmanın sona ermesi acil bir öncelik ve bunun, bölgede kalıcı bir barış sağlanması için gerekli siyasi adımlarla paralel gitmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Aşırılığa Karşı Önlemler

Son olarak, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki barış müzakerelerinin güvence altına alınması için aşırılık yanlılarının her iki taraftan da engellenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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