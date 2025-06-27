Fatih'te Restore Edilen Otelde Yangın Paniği

Fatih'te Otel Çatısında Yangın!

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı bir otelin çatısında **yangın** çıktı. Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olayın ardından, **ihbar** üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Müdahale süreci, ekiplerin etkin çalışması sayesinde kısa sürede yangının kontrol altına alınmasıyla sonuçlandı.

Yangın sırasında, dumandan etkilenen bir kişinin sağlık ekiplerince olay yerinde **müdahale** edildiği belirtildi. Şans eseri, ciddi bir yaralanmanın yaşanmaması yüreklere su serpti.

Fatih Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.