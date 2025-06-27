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Fatih'te Restore Edilen Otelde Yangın Paniği

Fatih'te restore edilen bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 14:08
Fatih'te Restore Edilen Otelde Yangın Paniği

Fatih'te Otel Çatısında Yangın!

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı bir otelin çatısında **yangın** çıktı. Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Olayın ardından, **ihbar** üzerine çok sayıda itfaiye ekibi hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Müdahale süreci, ekiplerin etkin çalışması sayesinde kısa sürede yangının kontrol altına alınmasıyla sonuçlandı.

Yangın sırasında, dumandan etkilenen bir kişinin sağlık ekiplerince olay yerinde **müdahale** edildiği belirtildi. Şans eseri, ciddi bir yaralanmanın yaşanmaması yüreklere su serpti.

Yangın sonrası oteldeki hasar ve çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Fatih Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı otelin çatısında...

Fatih Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı otelin çatısında...

Fatih Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde restore edilen 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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