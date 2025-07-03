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Fatsa'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına yol açtı; belediye ekipleri çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 23:35
Fatsa'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Fatsa'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçenin çeşitli mahallelerinde ve caddelerinde su birikintileri oluşurken, durumun ciddiyeti hissedildi.

Araç ve Yollar Su İçinde Kaldı

Yağışlar, Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı kesimlerinde de su birikintilerine sebep oldu. Belediyeye bağlı ekipler, olumsuz durumların etkisini azaltmak adına iş makineleri ile su tahliye çalışmaları yürütüyor.

Başkan Kibar'dan Uyarı

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların su baskını ve sel gibi olumsuz durumlardan etkilenmemesi için dikkatli olmalarını istedi. Kibar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.

Ayrıca, 40 araç ve iş makinesi ile belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu bilgisini verdi. Fatsa'da yaşanan bu olumsuz durum, yerel halk arasında endişe yaratmaya devam ediyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak, su baskınlarına yol açtı.

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