Feridun Hürel'in Yeni Teklisi 'Madalyonun Ters Yüzü' Yayında

Feridun Hürel'in unutulmaz şarkıları farklı yorumlarla yeniden hayat buluyor. 'Madalyonun Ters Yüzü' teklisi müzikseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:45
Feridun Hürel'in Yeni Teklisi 'Madalyonun Ters Yüzü' Yayında

Feridun Hürel'in Yeni Teklisi 'Madalyonun Ters Yüzü' Yayınlandı

Anadolu rock müziğinin önemli isimlerinden Feridun Hürel, hatırlanan eserleriyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Feridun Hürel Albüm adı altında, farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden şekillenen bu eserler, Pasaj Müzik etiketiyle dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak.

Albümdeki Yenilikler

Albümün prodüktörlüğünü üstlenen Süheyl Atay ve Orkun Tunç dikkat çekerken, eserin üçüncü teklisi 'Madalyonun Ters Yüzü', punk rock tınılarıyla Rashit tarafından yorumlandı. Bu eser, bugünden itibaren tüm müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Öne Çıkan Sanatçılar ve Şarkılar

Albümde, Feridun Hürel'in çeşitli şarkılarına 16 sanatçının katkıda bulunduğu görülüyor. İlk olarak Emir Can İğrek'in seslendirdiği 'Seni Sevmek Yok mu' teklisi 21 Şubat'ta müzikseverlere ulaştı. Daha sonra Madrigal tarafından söylenen 'Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş' ise 28 Şubat'ta yayınlandı.

Saygıyla Hazırlanan Bir Albüm

Feridun Hürel'e duyulan saygının bir ifadesi olan bu albümde Redd, Aleyna Tilki, Emre Aydın, Birol Namoğlu, Güliz Ayla, Ali Hitit, Kum & Bedeviler, Ayşe Ekiz, Ceren Boynuk, Öznur Serçeler, Evrencan Gündüz ve Yiğit Kaya gibi sanatçılar da yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınların Hikayelerini Ekrana Taşıyor
2
Hatay'da Kadınlar İçin Yeni Bir Umut: İş'te Kadın Kardeşim Projesi
3
Kayseri'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Gençleri Sevindiriyor
4
AB, Türkiye ile NATO Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliğini Artırmak İstiyor
5
Yargıda Birlik Derneği ve TOBBUYUM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
6
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti