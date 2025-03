Feridun Hürel'in Yeni Teklisi 'Madalyonun Ters Yüzü' Yayında

Feridun Hürel'in Yeni Teklisi 'Madalyonun Ters Yüzü' Yayınlandı

Anadolu rock müziğinin önemli isimlerinden Feridun Hürel, hatırlanan eserleriyle müzikseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Feridun Hürel Albüm adı altında, farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden şekillenen bu eserler, Pasaj Müzik etiketiyle dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak.

Albümdeki Yenilikler

Albümün prodüktörlüğünü üstlenen Süheyl Atay ve Orkun Tunç dikkat çekerken, eserin üçüncü teklisi 'Madalyonun Ters Yüzü', punk rock tınılarıyla Rashit tarafından yorumlandı. Bu eser, bugünden itibaren tüm müzik platformlarında dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Öne Çıkan Sanatçılar ve Şarkılar

Albümde, Feridun Hürel'in çeşitli şarkılarına 16 sanatçının katkıda bulunduğu görülüyor. İlk olarak Emir Can İğrek'in seslendirdiği 'Seni Sevmek Yok mu' teklisi 21 Şubat'ta müzikseverlere ulaştı. Daha sonra Madrigal tarafından söylenen 'Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş' ise 28 Şubat'ta yayınlandı.

Saygıyla Hazırlanan Bir Albüm

Feridun Hürel'e duyulan saygının bir ifadesi olan bu albümde Redd, Aleyna Tilki, Emre Aydın, Birol Namoğlu, Güliz Ayla, Ali Hitit, Kum & Bedeviler, Ayşe Ekiz, Ceren Boynuk, Öznur Serçeler, Evrencan Gündüz ve Yiğit Kaya gibi sanatçılar da yer alıyor.