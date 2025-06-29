DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.277.909,98 -0,16%

Fethiye'de İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Üreten 5 Kişi Tutuklandı

Fethiye'de uyuşturucu üreten 5 kişi tutuklandı, 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken operasyon detayları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 13:29
Fethiye'de İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Üreten 5 Kişi Tutuklandı

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 74 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 132 bin 800 lira, 700 dolar, 220 pound ile 70 avro ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon neticesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisi de edinildi.

Adli Süçlemeler ve Sonuçlar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i haklarında çıkarılan mahkeme kararı ile tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5’i...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Operasyonda, 1 kilo 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 132 bin 800 lira, 700 dolar, 220 pound ve 70 avro ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5’i...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Operasyonda, 1 kilo 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 132 bin 800 lira, 700 dolar, 220 pound ve 70 avro ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Oltu Taşı Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden Üç İşçinin Cenazesi Defnedildi
2
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi
3
Tekirdağ'da Yangın: 1500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
4
Afyonkarahisar'da Keklikler Kene ve Süne Avında Görev Alıyor
5
Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Çanakkale'de Yangın: 100 Dönüm Buğday ve 150 Dönüm Makilik Alan Zarar Gördü

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?