Fethiye'de İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Üreten 5 Kişi Tutuklandı

Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 74 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 132 bin 800 lira, 700 dolar, 220 pound ile 70 avro ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon neticesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisi de edinildi.

Adli Süçlemeler ve Sonuçlar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i haklarında çıkarılan mahkeme kararı ile tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Operasyonda, 1 kilo 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 132 bin 800 lira, 700 dolar, 220 pound ve 70 avro ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 7 şüpheliden 5’i tutuklandı. Operasyonda, 1 kilo 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca, 74 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 132 bin 800 lira, 700 dolar, 220 pound ve 70 avro ele geçirildi.