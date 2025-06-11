Fethiye'de Tekne Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye'de Yangın Paniği: Tekne Kül Oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Göcek Mahallesi'ndeki marinada bağlı bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı sırada marina görevlileri ve çevredeki denizciler, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Alevler Kontrol Altına Alındı

Yangının büyümesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yangın çıkan tekne, hemen açığa alındı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda, yangın güçlükle kontrol altına alındı. Ancak yaşanan bu talihsiz olay sonucu tekne, kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinada bağlı teknede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinada bağlı teknede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.