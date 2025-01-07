Fethiye Kelebekler Vadisi'nde Genç Kızın Ölümü: Kaya Parçası Sebep Oldu

Genç Kızın Ölümüyle İlgili Yeni Gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde geçen yıl meydana gelen trajik olayda, 4 Ağustos 2024'te yüksekten düştüğü sanılan genç kızın ölüm nedeni netlik kazandı. Gülsimay Yılmaz (22), başına düşen bir kaya parçası sonucu hayatını kaybetti.

Olayın Soruşturulması ve Adli Tıp Raporu

Yılmaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, genç kızın Kelebekler Vadisi kanyonunda gezdiği esnada, araziden kopan bir kaya parçasının başına düştüğü ve bu olay sonucunda hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Acılı Aileden Açıklama

Gülsimay Yılmaz'ın ablası Serenay Ekrem, kardeşinin kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti. Ekrem, otopsi raporunun yaklaşık 5 ay sonra çıktığını belirterek, Kelebekler Vadisi'ne girişte ziyaretçilerden ücret alınmasına rağmen güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, kardeşinin ölümüyle ilgili sorumluların cezalandırılması için yasal süreç başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Olayın Detayları

Faralya Mahallesi'nden karadan ulaşımı olmayan Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan Yılmaz, çevredekiler tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve genç kız kaldırıldığı özel hastanede maalesef hayatını kaybetti.