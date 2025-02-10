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FETÖ'ye Yönelik 'Kıskaç-38' Operasyonlarında 24 Şüpheli Tutuklandı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-38' operasyonlarında 45 kişi yakalanırken, 24'ü tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:47
FETÖ'ye Yönelik 'Kıskaç-38' Operasyonlarında 24 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç-38" operasyonları çerçevesinde toplamda 45 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 24'ünün tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 ilde FETÖ ile mücadeleye yönelik operasyonların yürütüldüğünü vurguladı.

Son bir haftadır aktif olarak devam eden bu operasyonlarda yakalanan 45 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Ayrıca, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şahısların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiğini, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibat kurduğunu, örgüte finans sağlama ve sosyal medya üzerinden propaganda yapma suçlamalarıyla aranıldıklarını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, bu önemli operasyonların milletimizin birlik ve beraberliği, devletin bütünlüğü ve vatandaşların huzuru için sürdürüldüğünü belirterek, mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, operasyonlara dair görüntüleri de paylaşarak, cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı bu başarılı çalışmaları için tebrik etti.

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