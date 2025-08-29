DOLAR
Fidan: Gazze'deki vahşet insanlık tarihinin en karanlık sayfası

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de işlenen vahşetin insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:48
Bakanlıktan sert değerlendirme

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun ağır bir insanlık trajedisi olduğunu vurguladı.

"Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir"

Bakan Fidan'ın sözleri, Gazze'de gerçekleşen olaylara dair güçlü bir kınama niteliği taşıdı. Açıklamada, yaşananların insanlık vicdanını derinden yaraladığı ifade edildi.

Türkiye'nin dış politika yaklaşımı ve insani değerlere verilen önemin altı çizilen açıklamada, gelişmelerin uluslararası boyutuna dikkat çekildi.

