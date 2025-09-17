Fiji, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te Açtı

Güney Pasifik ülkesi Fiji, İsrail büyükelçiliğini bugün düzenlenen bir törenle Kudüs'te açtı.

Törene katılanlar

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre törene İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar katıldı.

Saar'ın açıklaması

“Ebedi başkentimiz Kudüs'te yeni bir büyükelçilik!” ifadelerine yer veren Saar, açıklamada, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen Tel Aviv yönetiminin diğer ülkelerin de Kudüs’te büyükelçilik açması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Rabuka'nın görüşmesi

Fiji Başbakanı Rabuka, 14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmiş; görüşmede Kudüs'te büyükelçilik açma niyetlerini dile getirmişti.

Tepkiler ve bölgesel durum

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Fiji'nin İsrail'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs kentinde açma kararını kınadı.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay ve Papua Yeni Gine'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor.