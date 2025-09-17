Fiji, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te Açtı

Güney Pasifik ülkesi Fiji, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'te açtı; törene Netanyahu, Rabuka ve Gideon Saar katıldı. İİT kararı kınadı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:06
Fiji, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te Açtı

Fiji, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te Açtı

Güney Pasifik ülkesi Fiji, İsrail büyükelçiliğini bugün düzenlenen bir törenle Kudüs'te açtı.

Törene katılanlar

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre törene İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar katıldı.

Saar'ın açıklaması

“Ebedi başkentimiz Kudüs'te yeni bir büyükelçilik!” ifadelerine yer veren Saar, açıklamada, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen Tel Aviv yönetiminin diğer ülkelerin de Kudüs’te büyükelçilik açması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Rabuka'nın görüşmesi

Fiji Başbakanı Rabuka, 14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelmiş; görüşmede Kudüs'te büyükelçilik açma niyetlerini dile getirmişti.

Tepkiler ve bölgesel durum

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Fiji'nin İsrail'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs kentinde açma kararını kınadı.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay ve Papua Yeni Gine'nin İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da Helikopter ve Dron Destekli Asayiş Uygulaması: 900 Polisle Denetim
2
Lahbib: BM raporu 'İsrail Gazze'de soykırım' — AB yaptırım paketi devrede
3
Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda
4
Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu
5
Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'in Bayrampaşa İddiasına Sert Yanıt
6
Space Pioneer Tienlong-3'ün Ateşleme Testini Başarıyla Tamamladı
7
İsrail Ordusu Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus Kentlerine Baskın Düzenledi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa