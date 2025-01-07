Fildişi Sahili'nden Kütahya'ya: Langry Poegnan Arıstide Biogne Müslüman Oldu

Fildişi Sahili uyruklu 23 yaşındaki Langry Poegnan Arıstide Biogne, Kütahya'da düzenlenen bir ihtida töreni ile Müslüman oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Biogne için İl Müftülüğünde gerçekleştirilen törene, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez de katıldı. Törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu ve ardından Biogne’ye imanın ve İslam'ın şartları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Biogne, kelime-i şehadet getirerek İslam dinine adım attı. Müslüman olduktan sonra 'Musa' ismini alan Biogne'ye, ihtida belgesi ve bir adet Kur'an-ı Kerim hediye edildi.