Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem: Palompon ve Cebu Açıkları

Filipinler'in Palompon ve Cebu açıklarında kaydedilen 6,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:57
GÜNCELLEME - Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü konusunda kurumlar arasında fark görülürken, bölgeden ilk bilgilere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Merkez üssü ve büyüklük

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu ve sarsıntının yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Kurum depremin büyüklüğünü 6,9 olarak aktardı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6,7 olarak kaydederken, merkez üssünü Cebu eyaletinin Bogo kentinin yaklaşık 17 kilometre açıklarına yerleştirdi.

Etkiler ve hasar

Deprem nedeniyle Cebu'daki Daanbantayan kasabasında taştan inşa edilmiş bir kilisenin yıkıldığı ve bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi. Depremi hisseden bölge sakinleri sokaklara döküldü.

Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmiyor.

Uyarılar ve arka plan

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından denizde güçlü akıntılar ve deniz seviyesinde hızlı değişiklikler olabileceği uyarısında bulunarak, bölge sakinlerine kıyı şeridine yaklaşmamaları çağrısında bulundu.

Filipinler, dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor ve Pasifik Deprem Kuşağı olarak bilinen "ateş çemberi" içerisinde bulunuyor.

