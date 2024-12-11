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Filipinler'de Sara Duterte, Başkan'a Yönelik Tehditler Soruşturmasında İfade Vermedi

Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, Başkan Marcos'a yönelik ölüm tehdidi iddiasıyla yürütülen soruşturmada ifade vermekten kaçındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:41
Filipinler'de Sara Duterte, Başkan'a Yönelik Tehditler Soruşturmasında İfade Vermedi

Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Duterte, İfade Vermedi

Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, Başkan Ferdinand Marcos Jr.'ı öldürtmekle tehdit ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadeye gitmedi. Bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Duterte'nın avukatı, Filipinler Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI) tarafından yürütülen süreçte müvekkilini temsil ettiğini ve kendi katılımıyla savunma sürecini üstlendiğini açıkladı. Avukat, Duterte'nin yasalara göre “ağır tehdit teşkil eden herhangi bir tehditte bulunduğunu şiddetle reddettiğini” vurguladı ve NBI'ya yazılı bir savunma sunduğunu belirtti.

Duterte'nin Soruşturma Hakkında Düşüncesi

Duterte, basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın adil olacağına inanmadığını ifade ederek, “Bu soruşturmanın adil olacağını düşünmüyorum. Bir soruşturma olduğunu söyleseler bile en başından beri zaten dava açmaya karar verdiler.” dedi. Ayrıca, ülkeden kaçma planı olmadığını ve yasal süreçlerine devam edeceğini belirtti.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

NBI Direktörü Jaime Santiago ise soruşturmanın Duterte'nin katılımı olmadan da devam edeceğini ve konuyla ilgili kararın Ocak ayında Adalet Bakanlığına sunulacağını açıkladı.

Suikast Tehditleri ve Tepkiler

Sara Duterte, 23 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, eğer kendisi öldürülürse, Başkan Marcos Jr., eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu ifade etmişti. Bu beyan, ciddi tepkilere yol açmıştı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Duterte'nin tehditlerinin “kamuoyu önünde bu kadar küstahça” kabul edilmediği ve ulusal güvenlik meselesi olarak görüldüğü belirtildi. Bu bağlamda, Marcos ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı da vurgulandı.

Marcos'a yönelik tehditler üzerine 26 Kasım'da Duterte'ye sorular sorulması amacıyla celp gönderilmişti. İlgili soruşturma, 2 Aralık'ta Temsilciler Meclisine azil dilekçesiyle sonuca ulaştı.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran'da bıraktığı eğitim bakanlığı ofislerine dair gizli fonların kötüye kullanımı ile ilgili soruşturmaları sürdürmektedir.

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