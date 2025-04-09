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Filipinli Yönetmen Lav Diaz: "Gazze'de Yaşananlar Büyük Bir Fiyasko"

Lav Diaz, Gazze'deki olayları 'insanlık adına büyük bir fiyasko' olarak nitelendirdi ve gerçeğin peşinden koşmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:21
Filipinli Yönetmen Lav Diaz: "Gazze'de Yaşananlar Büyük Bir Fiyasko"

Lav Diaz'dan Provokatif Açıklamalar

Filipinli yönetmen Lav Diaz, Gazze'de yaşananlarla ilgili sert eleştirilerde bulundu. Diaz, "Gazze'de yaşananlar gerçeklik ve insanlık adına büyük bir fiyasko. Hele hele kurbanların çoğunun çocuk olması, bu insanlığa yapılabilecek en büyük kötülük." dedi.

Gerçek Arayışı

Yavaş sinema akımının öncülerinden olan Diaz, sinemada gerçeği aramanın önemine vurgu yaptı. "Hayatım boyunca gerçeğin peşinde koştum" diyen yönetmen, bu arayışını kısıtlamadan sürdüreceğini belirtti.

Gazze'deki Durumun Üzüntüsü

Diaz, Gazze'deki durumu "kabus" olarak nitelendirerek, bu konuda yeterli tepkinin olmadığını ifade etti. "Çok fazla eylem yok. Tam tersine kötülüğe destek olanlar var." diyen Diaz, çocukların kurban olarak öne çıkmasının büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekti.

Geçmişten Günümüze Gerçekler

Geçmişte Filipinler'de gazeteci olarak çalışmış olan Diaz, yeni neslin gerçeği anlatması gerektiğinin altını çizdi. "Gerçeği bırakırsanız, mücadele biter. Ne yaparsanız yapın gerçeğin peşini bırakmayın" diyerek genç nesle seslendi.

Umudu Yitmemek Gerekiyor

Diaz, savaşmaya devam etme vurgusu yaparak, "Evet umut da var. Kötü olan her şey bir noktada yok olacak." dedi. Türk sinemasına dair düşüncelerini de aktaran Diaz, Türkiye'yi sevdiğini belirtti.

Qumra 2025'te Katılım

Son olarak, Katar'daki Qumra 2025 etkinliğine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Diaz, burada dostlarıyla bir arada olmanın keyfini yaşadığını ifade etti.

Lav Diaz Kimdir?

Lav Diaz, siyah beyaz epik filmleriyle tanınan ve çağdaş sinemanın sınırlarını zorlayan özgün bir sanatçıdır. Toplumsal adaletsizlik, insan ruhunun karmaşıklığı gibi temaları derinlemesine işleyerek dünya sinemasında kendine özgü bir dil oluşturmuştur. Diaz, 2013'te "Norte, the End of History" ve 2016'da "The Woman Who Left" ile Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazanmıştır.

Filipinli yönetmen Lav Diaz, gerçeğin hayattaki en önemli bakış açısı olduğunu vurgulayarak...

Filipinli yönetmen Lav Diaz, gerçeğin hayattaki en önemli bakış açısı olduğunu vurgulayarak, hayatı boyunca gerçeğin peşinde koştuğunu aktardı. "Yavaş sinema" akımının öncülerinden, filmleri genellikle siyah-beyaz ve epik anlatımlara sahip yönetmen Diaz, sinemada gerçeği aramanın önemini ve Gazze'de yaşanan zulme karşı neden herkesin mücadele etmesi gerektiğini AA muhabirine anlattı.

Filipinli yönetmen Lav Diaz, gerçeğin hayattaki en önemli bakış açısı olduğunu vurgulayarak...

Filipinli yönetmen Lav Diaz, gerçeğin hayattaki en önemli bakış açısı olduğunu vurgulayarak, hayatı boyunca gerçeğin peşinde koştuğunu aktardı. "Yavaş sinema" akımının öncülerinden, filmleri genellikle siyah-beyaz ve epik anlatımlara sahip yönetmen Diaz, sinemada gerçeği aramanın önemini ve Gazze'de yaşanan zulme karşı neden herkesin mücadele etmesi gerektiğini AA muhabirine anlattı.

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