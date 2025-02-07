Filistin Başbakanı Mustafa, Mısır ile Gazze'deki Yardım Çabalarını Görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Mısır başbakanı Mustafa Medbuli ile birlikte, Gazze Şeridi'ndeki yardım çabalarını değerlendirerek, önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden alınan bilgilere göre, bu toplantı Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi. Görüşmede, Filistin hükümetinin Gazze halkının ihtiyaçlarına yönelik yardım ve erken iyileştirme planının uygulanması, acil müdahale çabaları gibi konular tartışıldı.

Ayrıca, Gazze'deki vatandaşlar için geçici barınak sağlama, enkaz kaldırma ve kısmen hasarlı evlerin onarılması gibi önemli meseleler de ele alındı.

Mustafa, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaşanan sorunlar hakkında bilgi vererek, İsrail ordusunun bu bölgelerdeki Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı. Altyapının tahrip edildiğini, evlerin yıkıldığını ve insanların zorla yerlerinden edildiğini dile getirdi.

Özellikle, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları sırasında Filistinli vatandaşların hayatını kaybettiğini ifade eden Mustafa, Mısır'ın Filistin'e verdiği desteği ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasındaki çabalarını takdir etti.

Filistin Başbakanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yeniden başlamaması için yürütülen çabaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.