Filistin: Batı Şeria'nın İlhakı Dünya Güvenliğini Kilitler — ABD'ye Tel Aviv'i Durdurma Çağrısı

Filistin Yönetimi: Batı Şeria'nın İlhakı "Bölgede ve Dünyada Güvenliğin Kapılarını Kapatır"

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planının bölgesel ve küresel istikrarı yok edeceğini belirterek, ABD'den Tel Aviv'i bu plandan vazgeçirmesini istedi. Açıklama Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne tarafından WAFA haber ajansına yapıldı.

Açıklamanın özeti

Ebu Rudeyne, "Yerleşim gibi hiçbir ilhak planının da meşruiyeti yoktur. Bunların tamamı kınanmış ve reddedilmiştir. Bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önündeki tüm kapıları kapatacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk ve BM kararları

Ebu Rudeyne, Batı Şeria'yı ilhak etme ve İsrail'in egemenliğini dayatma girişimlerinin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali olduğunu vurguladı. Açıklamada, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin 242 (1967), 338 (1973) ve 2334 (2016) sayılı kararlarının ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin uygulamalarının Gazze'deki savaşı bitirme ve Batı Şeria'daki saldırıları durdurma çabalarını, iki devletli çözüme ulaşma fırsatını ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtti.

Uluslararası topluma çağrı

Filistin yönetimi, uluslararası topluma İsrail'in bu planlarını engellemek için işlevsel ve ciddi adımlar atma çağrısı yaptı. Ebu Rudeyne, ayrıca Filistin devletini tanıma ve Filistin halkının kendi kaderini tayin ederek 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleyen BM kararlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ebu Rudeyne, "İsrail'in, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği yoktur. İsrail işgali ve yerleşimleri yasa dışıdır, uluslararası hukuk ve BM kararları uyarınca sona erdirilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verdi.

ABD'ye yönelik uyarısında Ebu Rudeyne, Donald Trump yönetimine İsrail'in "sorumsuz ve tehlikeli eylemlerini sürdürmesini teşvik etmeme" çağrısında bulundu.

İsrail kaynaklı iddia

Öte yandan, İsrail'deki Walla haber sitesinin adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiği öne sürülmüştü.