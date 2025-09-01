DOLAR
41,13 0,1%
EURO
48,17 -0,06%
ALTIN
4.600,35 -0,83%
BITCOIN
4.476.720,4 0,25%

Filistin: Batı Şeria'nın İlhakı Dünya Güvenliğini Kilitler — ABD'ye Tel Aviv'i Durdurma Çağrısı

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planının bölgesel ve küresel istikrarı yok edeceğini belirterek ABD'den Tel Aviv'i plandan vazgeçirmesini istedi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 19:38
Filistin: Batı Şeria'nın İlhakı Dünya Güvenliğini Kilitler — ABD'ye Tel Aviv'i Durdurma Çağrısı

Filistin Yönetimi: Batı Şeria'nın İlhakı "Bölgede ve Dünyada Güvenliğin Kapılarını Kapatır"

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planının bölgesel ve küresel istikrarı yok edeceğini belirterek, ABD'den Tel Aviv'i bu plandan vazgeçirmesini istedi. Açıklama Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne tarafından WAFA haber ajansına yapıldı.

Açıklamanın özeti

Ebu Rudeyne, "Yerleşim gibi hiçbir ilhak planının da meşruiyeti yoktur. Bunların tamamı kınanmış ve reddedilmiştir. Bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önündeki tüm kapıları kapatacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk ve BM kararları

Ebu Rudeyne, Batı Şeria'yı ilhak etme ve İsrail'in egemenliğini dayatma girişimlerinin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali olduğunu vurguladı. Açıklamada, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin 242 (1967), 338 (1973) ve 2334 (2016) sayılı kararlarının ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin uygulamalarının Gazze'deki savaşı bitirme ve Batı Şeria'daki saldırıları durdurma çabalarını, iki devletli çözüme ulaşma fırsatını ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtti.

Uluslararası topluma çağrı

Filistin yönetimi, uluslararası topluma İsrail'in bu planlarını engellemek için işlevsel ve ciddi adımlar atma çağrısı yaptı. Ebu Rudeyne, ayrıca Filistin devletini tanıma ve Filistin halkının kendi kaderini tayin ederek 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleyen BM kararlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ebu Rudeyne, "İsrail'in, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği yoktur. İsrail işgali ve yerleşimleri yasa dışıdır, uluslararası hukuk ve BM kararları uyarınca sona erdirilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verdi.

ABD'ye yönelik uyarısında Ebu Rudeyne, Donald Trump yönetimine İsrail'in "sorumsuz ve tehlikeli eylemlerini sürdürmesini teşvik etmeme" çağrısında bulundu.

İsrail kaynaklı iddia

Öte yandan, İsrail'deki Walla haber sitesinin adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiği öne sürülmüştü.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü Meclisinde Önerge Protestosu: AK Parti Önergeleri Reddedildi
2
Mersin'de 16 Yaşındaki Kız Otomobilde Silahla Ölü Bulundu — 3 Gözaltı
3
Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Ağrı Patnos'ta Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk 5 Yaşındaki Kardeşini Tüfekle Vurdu
5
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
6
İngiltere sığınmacı aile birleşimini geçici olarak askıya alıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark