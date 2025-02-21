Filistin'de Netanyahu'nun Tulkerim Mülteci Kampı'na Yönelik Baskınları Gerginliği Artırıyor

Filistin Yönetimi'nden Sert Tepki

Filistin yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği baskın nedeniyle sert bir açıklama yaptı. Bu baskının, Filistinlilere yönelik saldırıların artmasına neden olduğunu belirtti.

Kamp Sakinlerine Yönelik Zorbalık

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklamasında, "Netanyahu'nun ve ordunun Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik bu kışkırtıcı saldırısını, kamp sakinlerini zorla yerinden etmesini ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki kamplarda yaşayan 40 bini aşkın kişiyi uydurulan bahanelerle silah zoruyla yerlerinden etmeye zorlamasını en sert şekilde kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Saldırgan Politikası

Açıklamada, baskının İsrail'in Filistin halkına karşı sürekli bir saldırganlık yürüttüğünün ve sivilleri öldürme, evlerini yıkma, zorla yerinden etme gibi suçların bir uzantısı olduğu dile getirildi. Ayrıca, İsrail'in askeri çözümlerle gerginliği artırma politikasının devam ettiği vurgulandı. Filistin yönetimi, uluslararası meşruiyet kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayanan siyasi çözümlere ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gergin Ortamda Askere Takviye

Netanyahu ve Katz'ın düzenlediği baskın, Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde yaşanan üç otobüs patlamasından sonra geldi. Bu olay sonrası, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da operasyonlarını artırma kararı aldı. Netanyahu'nun orduya "güçlü bir saldırı" talimatı verdiği ve bölgeye üç ek tabur gönderildiği bildirildi.