Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Çatışma Genişletme Çabalarına Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in çatışmayı yayma çabalarını, uzun süredir devam eden Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve zorunlu göç uygulamalarından dikkatleri saptırma girişimi olarak değerlendirdi.

Uyarılar ve Açıklamalar

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve tehcir gibi savaş suçlarını sürdürme çabalarını kınarken, Gazze Şeridi'nde kitlesel suçların artmasına dair uyarılarda bulunuyoruz.” denildi.

Açıklamada, İsrail’in Lübnan'a yönelik askerî saldırılarına da dikkat çekilerek, “İşgal devleti, Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dikkatleri uzaklaştırmak amacıyla bölgedeki çatışma alanını genişletmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Ölümler ve Yan Etkiler

İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirmiştir. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda en az 558 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 50'sinin çocuk ve 95'inin kadın olduğunu duyurdu. Ayrıca, 1835 kişi de yaralanmıştır.

Ülkede süregeldiği bildirilen göç dalgaları, Beyrut ve çevresine doğru yayılırken, Lübnan Eğitim Bakanlığı, okulların kapatıldığını açıkladı. Lübnan İçişleri Bakanlığı ise, güneydeki okulların İsrail saldırılarından etkilenen aileler için barınma merkezi olarak kullanılacağını belirtti.

Filistin yönetimi, İsrail’in Gazze'deki soykırım ve zorunlu göç uygulamalarını durdurma hususunda uluslararası destek arayışını sürdüreceklerini vurguladı.