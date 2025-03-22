Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Gazze'yi Susuz Bırakıyor

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek için halkı susuz bıraktığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 22:05
Filistin İnsan Hakları Merkezi: İsrail, Gazze'yi Susuz Bırakıyor

İsrail, Gazze'nin Su Kaynaklarını Hedef Alıyor

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in, Gazze'yi yaşanmaz bir hâle getirmek amacıyla halkı susuz bırakmayı bir silah olarak kullandığını duyurdu.

Dünya Su Günü'nde Açıklama

22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli'nin temiz içme suyundan sistematik olarak mahrum bırakıldığına dikkat çekildi. Merkez, bu durumun halkın yavaş yavaş ölüme mahkûm edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Altyapının Yıkımı ve Elektrik Kesintileri

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail, Gazze'nin altyapısını ve su arıtma sistemlerini büyük ölçüde yok etti. Bu saldırılar, su krizini derinleştirirken, Gazze'nin orta kesimindeki merkezi su arıtma tesisine giden elektriğin kesilmesi durumu daha da kötüleştirdi.

Su Kullanımında Düşüş

Açıklamada, Gazze'deki insanların hem "kıt hem de kirli" sulara bağımlı hale geldiği ifade edildi. Ekim 2023'ten önce günlük su kullanımının kişi başı 86 litre olduğu; bu oranın şu an 3-12 litre aralığına düştüğü belirtildi.

Felaket Bölgesi İlan Edilmesi Talebi

Su ve sanitasyon sistemlerinin çökmesiyle birlikte, bulaşıcı hastalıkların yayılma riski üzerine Gazze'nin felaket bölgesi ilan edilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki su ve sanitasyon hizmetlerine erişim hakkını ihlal ettiği belirtildi.

İnsani Yardım ve Elektrik Kesintileri

Gazze'de 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin ardından, 2 Mart'ta İsrail, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurdu. 9 Mart'ta elektrik tedariğini kesmesine ek olarak, 18 Mart’ta yeniden askeri saldırılara başlamış durumda.

İsrail’in elektrik kesintileri sonucu Deyr el-Belah’taki merkezi deniz suyu arıtma tesisi devre dışı kaldı. Bu durum, bölgedeki su krizini daha da derinleştirdi.

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