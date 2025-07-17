Filistinli Yönetmen Kamal Aljafari, TRT 12 Punto Etkinliğine Katıldı

UNDR film yönetmeni Kamal Aljafari, TRT tarafından düzenlenen 7. senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'ya katıldı.

TRT'den alınan bilgiye göre, Aljafari, film gösteriminin ardından yapılan söyleşide, eserinin ortaya çıkış hikayesini ve yapım aşamalarını detaylandırdı.

Aljafari, filminin sergilediği görüntülerin, İsrail’in bölgeyi havadan gözlemlemek için çektiği imgelerden oluştuğunu vurguladı. Bu görüntülerin çoğunlukla Kudüs ve Ölüdeniz çevresini kapsadığını belirtti.

Filistin’in, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir yer olduğuna dikkat çeken yönetmen, filminde İsrail'in bu yapıları yok etme çabasına karşı bir tezat oluşturmak istediğini ifade etti.

Aljafari, Roma'dan kalan eserlerin yok edilmesi sonrasında geriye sadece taş parçalarının kaldığını aktararak, tüm müdahalelere rağmen Filistin’in ruhunun teslim olmayacağını açıkladı.

Sinemaya tutkulu olanlara tavsiyelerde bulunan Aljafari, "Çok iyi bir film yapmak için çok izlemeli ve çok çalışmalısınız" şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail’e karşı boykotun önemini vurgulayan yönetmen, "Bu bir Filistin davası değil, insanlık davası" değerlendirmesinde bulundu.

12 Punto etkinliği, 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonelinin katılımıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. UNDR filminin yönetmeni Kemal Aljafari, etkinlikte konuşma yaptı.

TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonellerinin katılacağı çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. UNDR filminin yönetmeni Kemal Aljafari, etkinlikte konuşma yaptı.