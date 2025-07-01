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Fındık Hasadı Öncesi Kritik Mücadele: Kokarca Zararlısına Karşı Yoğun Çalışmalar

Trabzon ve Ordu'da fındık hasadı öncesi kahverengi kokarca zararlısına karşı yoğun mücadele sürüyor. Üreticilere destekler artıyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 11:56
Fındık Hasadı Öncesi Kritik Mücadele: Kokarca Zararlısına Karşı Yoğun Çalışmalar

Fındık Hasadı Öncesi Kritik Hazırlıklar Devam Ediyor

Trabzon ve Ordu'da fındık hasadı öncesi ürün kaybının önlenmesi amacıyla önemli çalışmalar yapılıyor. Ağustos ayının ilk haftasında başlaması planlanan fındık hasadı için üreticiler, bölgelerinde zararlılarla mücadeleye ağırlık veriyorlar.

Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Karadeniz Bölgesi'nin ihraç ürünlerinden biri olan fındık için kahverengi kokarca zararlısına karşı etkin bir mücadele sürdürülüyor. Üreticilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ve ziraat odaları tarafından eğitimler verildi ve ilaçlar dağıtıldı. Trabzon'daki üreticilere 250'yi aşkın eğitim verilirken, 2 binden fazla broşür dağıtıldı. Ayrıca, 715 litre bitki koruma ürünü ile 56 bin samuray arısı doğaya salındı.

Ordu'daki Destekler

Ordu'da da kokarca zararlısına karşı mücadelede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat odaları tarafından büyük destek sağlandı. Bu çerçevede, 800 sülün ve 245 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

Fındık İhracatı Hedefleri Yükseliyor

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındığın ülke için ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi. Ergan, fındık ihracatının yıllık 2 milyar 700 milyon dolar getiriş sağladığını belirtirken, 2025 sezonunda bu rakamın 4 milyar doları aşmayı hedeflediğini vurguladı.

Doğal Mücadele Yöntemleri

Ergan, Türkiye genelinde 1 milyon samuray arısının doğaya salınacağını aktarırken, bunun doğal bir mücadele yöntemi olduğunu ifade etti. 56 bin samuray arısı Trabzon’da doğaya salınırken, 1000 ilaç da üreticilere ücretsiz dağıtıldı. Üreticiler ilaçlamaları zamanında yaparak, zararlılarla etkin bir şekilde savaşıyor.

Devlet ve Üretici İşbirliği

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Üyesi Arslan Soydan ise kahverengi kokarca zararlısı için yapılan mücadelelerin etkili olduğunu, devlet ve üreticilerin işbirliği içinde önemli adımlar attığını belirtti. Yaklaşık 265 bin kışlağın ilaçlandığını belirterek, bu sürecin devam ettiğini ifade etti.

Sonuç ve Beklentiler

Bölgedeki üreticilerin tüm bu çalışmalara devam etmesi gerektiğinin altını çizen Soydan, kokarca ile mücadelenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Fındık kurdu ve küllenme hastalığına karşı da ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Soydan, bu süreçte seferberlik halinde mücadele verildiğini ifade etti.

Trabzon ve Ordu'da, ağustos ayının ilk haftası başlaması planlanan fındık hasadı öncesi ürün...

Trabzon ve Ordu'da, ağustos ayının ilk haftası başlaması planlanan fındık hasadı öncesi ürün kaybının önlenmesine yönelik zararlılarla mücadele çalışmalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda Trabzon'daki üreticilere, 250'yi aşkın eğitim verildi, 2 binden fazla broşür dağıtıldı. Bunun yanı sıra 715 litre bitki koruma ürünü ile 56 bin samuray arısı da doğaya salındı.

Trabzon ve Ordu'da, ağustos ayının ilk haftası başlaması planlanan fındık hasadı öncesi ürün...

Trabzon ve Ordu'da, ağustos ayının ilk haftası başlaması planlanan fındık hasadı öncesi ürün kaybının önlenmesine yönelik zararlılarla mücadele çalışmalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda Trabzon'daki üreticilere, 250'yi aşkın eğitim verildi, 2 binden fazla broşür dağıtıldı. Bunun yanı sıra 715 litre bitki koruma ürünü ile 56 bin samuray arısı da doğaya salındı.

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