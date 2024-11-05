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Fontaines D.C. İstanbul'da Konser Veriyor

Post-punk grubu Fontaines D.C., 29 Haziran 2025'te İstanbul'da performans sergileyecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:46
Fontaines D.C. İstanbul'da Konser Veriyor

İrlandalı Grubun İstanbul Performansı

İrlandalı post-punk müziğin öncülerinden Fontaines D.C., 29 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'un KüçükÇiftlik Park'ında hayranlarıyla buluşacak.

Grup Üyeleri ve Performans Detayları

Vokalde Grian Chatten, basta Conor Deegan III, davulda Tom Coll, gitarda Conor Curley ve Carlos O'Connell'dan oluşan grup, Epifoni ve Uru organizasyonu ile bu konseri gerçekleştirecek.

Müzikal Başarılar

2013 yılında Dublin'de kurulan Fontaines D.C., 2022'de yayımladığı Skinty Fia albümüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Bu yıl çıkardıkları Romance albümü de grubun müzikal başarılarına yeni bir boyut kazandırdı.

Ödüller ve Müzikal Kimlik

Grup, Brit Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Grup" ödülüne layık görüldü. Müzikal kimliklerini İrlanda kültürü ve tarihinden besleyerek özgün bir ses ile harmanlayan Fontaines D.C., müzikseverler için unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

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