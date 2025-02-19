Fransa, Avrupa Güvenliği İçin ABD'ye Bağlılığı Reddetti

Fransa Hükümet Sözcüsü Sophie Primas, Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye bağımlılığın sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:21
Fransa, Avrupa Güvenliği İçin ABD'ye Bağlılığı Reddetti

Fransa, Avrupa Güvenliği İçin ABD'ye Bağlılığı Reddetti

Fransa Hükümet Sözcüsü Sophie Primas, Avrupa'nın güvenliği konusunda ABD'ye bağımlılığın sona ermesi gerektiği konusunda açık bir mesaj verdi. Primas, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa'nın Kendi Güvenliğini Sağlama Zamanı

Primas, yeni ABD yönetiminin Avrupa'nın savunma kapasitesini zayıflattığını belirterek, "Avrupa, kendi güvenliğini başka güçlere devredemeyeceğinin farkına varıyor." dedi. Bu bağlamda, Avrupa'nın bağımsız bir savunma yapabileceğini ve bunun için gerekli adımları atması gerektiğinin altını çizdi.

Barış için Sağlam Garantiler Şart

Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış süreçlerinde sağlam garantilerin varlığını vurgulayan Primas, "Gerçek şu ki, Avrupa'nın güvenliği ve kendimizi savunma kapasitemiz söz konusu. Amerikalılar müttefikimiz olmasına rağmen, güvenliğimiz için artık onlara bağlı olmamalıyız." şeklinde konuştu. Primas, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasını, bir uyanış olarak tanımladı.

Ukrayna ile Dayanışma Vurgusu

Fransa'nın, kendi özgürlüğü ve Avrupa'nın güvenliği için savaşan Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu belirten Primas, "İstikrarsız ve tehlikeli bu dönemde, bizim olan gücü üstlenmek, egemenlik ve bağımsızlık modelimizi yeniden inşa etmek elzemdir." dedi.

Kalıcı Barış İçin Ukrayna'nın Rolü

Primas, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili kalıcı bir barış sağlanmasında Ukraynalılar ve Avrupalılar'ın rolünün kritik olduğunu vurguladı. "Ukraynalılar ve Avrupalılar olmadan Ukrayna'da kalıcı bir barış olamaz." şeklinde devam etti. Ukrayna'nın egemenliğinin ve Avrupa'nın güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu ifade eden Primas, barış müzakereleri konusunda karar alma yetkisinin yalnızca Ukraynalılara ait olduğunu belirtti.

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