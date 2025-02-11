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Fransa, Batı Şeria'daki İsrail Saldırılarına Sert Tepki Gösterdi

Fransa, Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında sivil kayıplarına duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve insani hukuk çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:46
Fransa, Batı Şeria'daki İsrail Saldırılarına Sert Tepki Gösterdi

Fransa'dan İsrail'e Sert Çağrı

Fransa, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine derin bir üzüntüyle tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, olaylarla ilgili bir açıklama yaparak, "Batı Şeria'nın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sırasında yerinden edilenler arasında özellikle çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsani Hukuka Saygı Çağrısı

Açıklamada, İsrail ordusunun güç kullanma biçimlerinin ciddi endişeye yol açtığı vurgulanarak, İsrail otoritelerinin insani hukukun gerekliliklerini yerine getirmelerinin önemine değinildi. Ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sivillerin korunması talep edildi.

Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını 21. gününde sürdürüyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda, 167'si çocuk olmak üzere 909 Filistinli hayatını kaybetti.

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