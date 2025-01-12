Fransa, Çad'daki Abeche Askeri Üssü'nü Tahliye Etti

Fransa, Çad'daki Askeri Varlığını Sonlandırıyor

Fransa ile Çad arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransız askerleri Çad'ın Abeche şehrindeki Abeche Askeri Üssü'nü tahliye etti. Törene, birçok Fransız ve Çadlı yetkilinin katıldığı bildirildi.

Tarihi Tören ve Güçlü Mesajlar

Abeche Valisi Bachar Ali Souleymane, törende yaptığı konuşmada, "Bu tarihi karar, Çad'ın savunma ve güvenlik güçlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir," dedi. Törenin ardından, Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Abeche Askeri Üssü'nün Çad ordusuna devir teslim anlaşması resmi olarak imzalandı.

Fransız Askeri Gücü Çekiliyor

Üste bulunan 120 Fransız askerinden 90'ı ülkeyi terk ederken, kalan askerlerin de 31 Ocak tarihine kadar Çad'dan ayrılması planlanıyor. Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Ayrıca, Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı ifade edildi. Faya Askeri Üssü'nün Çad ordusuna 26 Aralık'ta teslim edildiği bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Fransa'nın Askeri Varlığı Sona Eriyor

Başkent Encemine'deki Adji Kossei Üssü'nün de 31 Ocak’ta Çad ordusuna teslim edilmesi bekleniyor. Böylece Fransa'nın Çad'daki askeri varlığının tamamen sona ermesi planlanıyor.