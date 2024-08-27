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Fransa'da Hükümet Kurma Süreci Hala Belirsiz

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un hükümet kurma süreci 2 ay sonra hala tamamlanmadı ve sol ittifak eleştirilerde bulunuyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:04
Fransa'da Hükümet Kurma Süreci Hala Belirsiz

Fransa'da Hükümet Kurma Süreci Hala Tamamlanmadı

Fransa'da erken genel seçimlerin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen, hükümet kurulma süreci henüz sonuçlanmadı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'in en büyük siyasi grubu olan solcu Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) ortak başbakan adayı
Lucie Castets’i atamayı reddetti.

Olimpiyatlar Süresince Hükümet Kurma Süreci Askıya Alındı

2024 Paris Olimpiyatları'nın devam ettiği süre boyunca hükümet kurma sürecine ara veren Macron, geçen hafta Elysee Sarayı'nda siyasi parti liderleri ve Parlamento temsilcileriyle bir araya geldi. Ancak, bu durum seçim sonuçlarının yok sayılması olarak değerlendirildi ve tepkilere yol açtı.

Macron’un Hükümet Kurma Beklentileri

Yapılan görüşmelerin ardından yeni başbakanı ataması gereken Macron, istikrarlı ve kapsayıcı bir çoğunluk hükümeti kurma hedefi olduğunu belirtti. Ancak bu tutum, sol ittifakın tepkisini çekti. Macron'un solun azınlık hükümetine sıcak bakmaması, meclisteki siyasi atmosferin gerginliğini artırdı.

Seçim sonuçlarına göre hiçbir parti, gerekli olan 289 milletvekiline ulaşamamıştı. Solcu partilerin oluşturduğu NFP, 193 sandalye ile meclisin en büyük grubu haline geldi. Ancak Macron, bu durumu dikkate almadı.

Macron’un Hedefleri ve Eleştiriler

Macron'un 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sağcı bir tehditten korunmak için oluşturduğu hükümet, Fransa tarihinin en parçalı meclis yapısını ortaya çıkardı. Hükümet kurma sürecinde, Macron'un merkez sol partilerle bir koalisyon kurma isteği de dikkat çekici.

Sol ittifak, Macron’un başbakan adayı Castets’i görmezden gelmesini, "demokratik bir darbe" olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulunuyor. Castets, "Cumhurbaşkanı'nın gözünde demokrasinin değeri yok." diyerek endişelerini ifade etti.

Sonuç ve Gelişmeler

Macron'un sol ittifakı dışlayarak, diğer siyasi gruplardan destek arayışları devam ediyor. Ancak bu çabalar, siyasi kutuplaşmayı artırıyor. Solcu liderler, yasal süreç başlatacaklarını duyurarak Macron'u demokratik değerleri hiçe saymakla suçladı.

Oppozisyonun eleştirilerine ve çıkarılan açıklamalara rağmen Cumhurbaşkanı Macron’un başkanlık sürecinin geleceğinde, bu siyasi belirsizliklerin nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

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