Fransa'da Hükümete Gensoru Önergesi Hazırlığı: 2025 Bütçe Tasarısı Krizi

Fransa'da Hükümete Gensoru Önergesi Sunulacak

Fransa'da bazı muhalefet partileri, 2025 bütçe tasarısının bir kısmını mecliste oylama yapmadan geçirme yetkisini kullanan hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümet, önceki Michel Barnier yönetiminin devrilmesine yol açan ve bazı tasarıları mecliste oylamaya sunmadan geçirmesine izin veren anayasal yetkisini kullanması sonrası gensoru önergesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Başbakan François Bayrou hükümeti, ülkenin geçen yıl sonunda onaylanması gereken ancak üzerinde uzlaşı sağlanamadığı için geciken 2025 bütçe tasarısının bir kısmını meclisten geçirmek için Anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrasının verdiği yetkiyi kullandı.

Kamu borçlarıyla darda olan Fransa'nın "daha uzun süre bütçesiz kalamayacağını" savunan hükümetin, bütçe tasarısının bir kısmını meclis oylamasına sunmadan geçirmesi üzerine, solcu muhalif partiler gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı.

Meclisin en büyük ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakında yer alan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Komünist Parti (PC) ve Ekolojistler (EELV), hükümete karşı gensoru yoluna giderken, ittifakta yer alan merkez solcu Sosyalist Parti (PS) bu yönde bir adım atmayacağını bildirdi.

Öte yandan, meclisin en büyük partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden gensoru önergelerine destek verip vermeyeceklerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hükümeti düşürmek için solcu ve aşırı sağcı milletvekillerinin gensoru önergesine aynı anda destek vermesi gerekiyor.

Fransız Anayasası'nın 49/3. maddesi, hükümete bazı tasarıları Mecliste oylama yapmadan geçirme yetkisi veriyor. Başbakan, bu yetkiyi kullandığında Anayasa, muhalefete hükümete karşı gensoru önergesi sunma hakkı tanıyor.

2025 bütçe tasarısı, Başbakan Bayrou'nun selefi, merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier hükümetinin 4 Aralık 2024'te düşmesine neden olmuştu. Hükümet ve muhalefet, bütçe konusunda anlaşamayınca sol ittifak ve aşırı sağcı vekiller, hükümete karşı verilen gensoru önergesini desteklemişti.