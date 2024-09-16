Fransa'da PKK Yandaşlarından Provokatif Gösteri

Fransa'da PKK Destekçileri Tarafından Yapılan Gösteri
Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen ve "festival" olarak adlandırılan etkinlik, terör örgütü PKK yandaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Bu gösteride, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin anıldığı öğrenildi.
Gösteride Yapılan Propaganda
Etkinlikte, PKK yandaşları örgütün sembollerini taşıyarak, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar attı. Bu durum, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatini çekmesine rağmen, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Fransa'nın Tepkisi
Öte yandan, Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021 yılında PKK/PYD/YPG'nın desteklediği Suriye Demokratik Konseyi üyeleriyle yaptığı görüşmeyi sert bir dille eleştirmişti.