Fransa'da PKK Yandaşlarından Provokatif Gösteri

Marsilya'da düzenlenen 'festival' PKK destekçilerinin güvenlik güçleriyle ilgili provokatif eylemleriyle gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:43
Fransa'da PKK Yandaşlarından Provokatif Gösteri

Fransa'da PKK Destekçileri Tarafından Yapılan Gösteri

Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen ve "festival" olarak adlandırılan etkinlik, terör örgütü PKK yandaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Bu gösteride, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin anıldığı öğrenildi.

Gösteride Yapılan Propaganda

Etkinlikte, PKK yandaşları örgütün sembollerini taşıyarak, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar attı. Bu durum, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatini çekmesine rağmen, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Fransa'nın Tepkisi

Öte yandan, Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2021 yılında PKK/PYD/YPG'nın desteklediği Suriye Demokratik Konseyi üyeleriyle yaptığı görüşmeyi sert bir dille eleştirmişti.

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