Fransa'dan Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kınama: Deniz Hukuku Vurgusu

Fransa, Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik deniz saldırılarını kınadı; Dışişleri Bakanlığı uluslararası hukuka uyulması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 20:05
Fransa'dan Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası hukuka uyulmalı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı. Bakanlık, filonun Gazze'ye doğru yolculuğunu yakından ve büyük endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Fransa, denizdeki her türlü saldırıyı kınamakta ve özellikle deniz hukuku olmak üzere uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca filoya katılanların bu yolculuğun risklerinden haberdar olduğu savunusunu yineledi.

"Vatandaşlarımızın güvenliği her durumda önceliğimizdir." denilen açıklamada, bakanlığın Küresel Sumud Filosu girişiminin sonuçlarını yönetebilmek için konsolosluk koruma görevini yerine getireceği ifade edildi.

March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı.

