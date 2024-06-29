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Fransa erken seçime gidiyor! Anketlere göre aşırı sağ parti birinci...

Fransa, pazar günü parlamentoyu yenilemek için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yaşadığı yenilgi sonrası aldığı erken seçim kararı çerçevesinde ilk tur yapılacak. İkinci tur ise 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Anketler, aşırı sağın birinci parti çıkabileceğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 10:10
Fransa erken seçime gidiyor! Anketlere göre aşırı sağ parti birinci...

Fransa'da, siyasi parti ve ittifakların temsilcileri, canlı yayında karşı karşıya geldi. Münazaraya, aşırı sağcı Jordan Bardella, Başbakan Gabriel Attal ve sol ittifakı temsilen Olivier Faure katıldı. Tartışma sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi, özellikle Başbakan Attal ve Bardella arasında sert diyaloglar yaşandı.

Ulusal Birlik Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı'nın başkomutan unvanının sembolik olduğunu ve gerçek yetkinin başbakanda olduğunu savundu. Başbakan Attal, Le Pen'in bu sözlerini eleştirerek, "Le Pen, bu açıklamalarıyla Ulusal Birlik'in seçimleri kazanması durumunda Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında anlaşmazlıklar yaşanabileceğini ima etti" dedi.

UKRAYNA SAVAŞI GÜNDEMDE

Canlı yayında, Ukrayna Savaşı da önemli bir başlık olarak tartışıldı. Taraflar, savaşın Fransa üzerindeki etkileri ve ülkenin dış politikası konusunda görüşlerini paylaştı.

AŞIRI SAĞ ÖNDE

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcıların gerisinde kalınca parlamentoyu feshedip erken seçim kararı aldı. Bu karar, ülkede büyük tepki çekmeye devam ediyor. Anketlere göre, Ulusal Birlik seçimden birinci parti olarak çıkacağını gösteriyor.

ANKET SONUÇLARI VE OLASI SENARYOLAR

Anketler, sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin ikinci, Macron'un ittifakının ise üçüncü sırada olacağını işaret ediyor. Eğer anket sonuçları sandığa yansırsa, 28 yaşındaki lider Jordan Bardella, yeni hükümetin başbakanı olabilir. Bardella, başbakanlık görevini, 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğu elde etmesi halinde kabul edeceğini açıkladı.

TARİHİ DEĞİŞİM KAPIDA MI?

Bardella Başbakan olursa, Fransa tarihinde ilk kez aşırı sağcı bir hükümet göreve başlayabilir. Bu durum, ülkenin siyasi ve toplumsal yapısında önemli değişikliklere yol açabilir. Ancak Bardella'nın başbakanlık görevini üstlenebilmesi için mutlak çoğunluğu kazanması gerekmektedir.

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