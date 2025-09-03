Fransa IESH’i feshetti: ‘Cihadı meşrulaştırma’ iddiası

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, enstitünün kapatıldığını duyurdu

Fransa, imamlara ve Arapça eğitimi veren Avrupa İnsani Bilimler Enstitüsü (IESH)'nin feshedildiğini duyurdu. Karar, enstitünün "cihadı meşrulaştırdığı" iddiasıyla alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Müslüman Kardeşler hareketinin sızmasına karşı mücadele sürüyor." ifadesini kullandı.

Retailleau, talebi üzerine Bakanlar Kurulu toplantısında IESH'nin feshedildiğini belirterek, "(IESH) Radikal İslam'ı ve silahlı cihadı meşrulaştırıyordu. Müslüman Kardeşlerin İslamcı gündemlerini uygulamaya koymasını engellemek için her gün hayati bir mücadele yürüten devletin birimlerine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Enstitüde, Arapça eğitiminin yanı sıra imamlara yönelik eğitimler de veriliyordu; 1500 ila 2 bin öğrenci aralığında kişinin IESH’de eğitim aldığı kaydedildi.

Hükümetin talimatıyla hazırlanan ve Mayıs ayında yayımlanan "Müslüman Kardeşler ve Fransa'da Siyasal İslam" raporunda, ülkedeki 139 ibadethane ile kamu desteği kesilen bazı özel okulların Müslüman Kardeşler hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Raporda ayrıca, ülke genelindeki 21 okulun 18'inin doğrudan, 3'ünün dolaylı olarak harekete bağlı olduğu öne sürüldü ve Müslüman Kardeşler yapılanmasının Fransa'da diğer Avrupa yapılanmalarından farklı olarak eğitim sektörüne öncelik verdiği iddia edildi.

Raporda, Fransa'daki Kur'an kursları etrafında kurulan "ekosistemler"in, Müslümanların sosyal hayatı ve eylemlerinin hareketin unsuru haline getirilmesine hizmet ettiği savunuldu.