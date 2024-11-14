Fransa-İsrail Maçına Protesto: Saint-Denis'te Gösteriler Düzenlendi

Fransa'nın Saint-Denis banliyösünde Fransa-İsrail futbol maçına karşı protesto gösterileri yapıldı. Göstericiler, Gazze'ye yönelik saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 23:55
Fransa-İsrail Maçına Protesto: Saint-Denis'te Gösteriler Düzenlendi

Fransa-İsrail futbol karşılaşmasına protesto

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'te, Fransa-İsrail futbol maçına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Filistin destekçileri, bu akşam 20.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde Halk Cephesi Meydanı'nda toplandı.

Gösteride dikkat çeken mesajlar

Eylemciler, Filistin bayrakları ile birlikte "Soykırımı durdurun", "Soykırımla oynamıyoruz" ve "Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk" yazılı pankartlar taşıdı. Sloganlar arasında ise "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi", "Paris'ten Gazze'ye direniş" ve "Özgür Filistin" ifadeleri öne çıktı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesine rağmen, Fransız yetkililerin bu maçı gerçekleştirmesine tepki gösteren protestocular, meydana kırmızı kalemle "Gazze soykırımını durdurun" yazılı iki sarı futbol topu bıraktı.

Salah Hamouri'den sert eleştiriler

Gösteride konuşan Salah Hamouri, "soykırımcı İsrail devletinin futbol takımının" bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğiyle Paris'e geldiğini kaydetti. Hamouri, önde gelen Fransız politikacıların maça katılımının Fransa'nın Gazze'deki saldırılara suç ortaklığı olduğunu vurguladı ve ülkesinin İsrail ile olan bağlantılarını sona erdirmesi gerektiğini ifade etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında karşılaşma

Fransa'da Filistin destekçilerinin Fransa-İsrail maçına karşı gösterileri, son haftalarda artış gösterdi. Protestocular, maçın iptalini ve Fransız taraftarların boykot çağrısını sürdürüyor. Yerel yetkililer, maç öncesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Stade de France'ın çevresinde güvenlik alanı oluşturulurken, 4 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Ayrıca, stada Filistin bayrağı getirilmesi yasağı da uygulamaya konuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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