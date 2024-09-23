DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,04 0,25%
ALTIN
2.885,19 -0,37%
BITCOIN
2.158.325,48 -0,08%

Fransa, Martinik'e Asker Gönderdi: Hayat Pahalılığına Protestolar Sürmekte

Martinique'de artan hayat pahalılığını protesto eden halk için Fransa, özel güvenlik güçleri gönderdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:10
Fransa, Martinik'e Asker Gönderdi: Hayat Pahalılığına Protestolar Sürmekte

Fransa, Hayat Pahalılığı Protestolarına Müdahale Ediyor

Fransa, Karayipler'deki sömürgesi olan Martinik'e özel güvenlik kuvvetleri gönderme kararı aldı. Bu hamle, halkın hayat pahalılığına karşı sürdürdüğü eylemlerin artış göstermesi üzerine alındı.

Güvenlik Güçleri Fort-de-France'ta

Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, Fransız hükümetine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri (CRS) dün Martinik'in başkenti olan Fort-de-France'a ulaştı. Ada genelinde eylül ayının başından bu yana devam eden gösterilerde, 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Protestolar Devam Ediyor

Valiliğin toplanma yasağına rağmen, hafta sonu boyunca da halk barışçıl gösterilere devam etti. Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının %40 daha yüksek olduğu Martinik'te, Valilik Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos ve Le Robert şehirlerinde kamusal alanda gösteri düzenlemeyi ve toplanmayı yasaklamış durumda.

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Ayrıca Fort-de-France ve Lamentin'in bazı mahallelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı da getirildi. Martinik’te geçmişte, 1959'daki eylemler sırasında, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanarak ölümle sonuçlanan olaylar yaşanmış ve bu sebeple Cumhuriyetçi Güvenlik Birliklerinin adaya girişi yasaklanmıştı.

Martinique: Nüfus ve Coğrafya

Karayipler'de bulunan bu Fransız kolonisi, 350 bin nüfusa sahip olup, Fransa ana karasından yaklaşık 7 bin kilometre uzaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Ümraniye’de Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Nasıl Oldu?: Zanlının 26 Suç Kaydı Ortaya Çıktı
2
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
3
Fethiye'de İki Hollandalı Turist Yamaç Paraşütü Deneyimi
4
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 182'ye Ulaştı
5
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Lübnan ve Gazze'ye Destek Çağrısı
6
Fransa, Martinik'e Asker Gönderdi: Hayat Pahalılığına Protestolar Sürmekte
7
Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı