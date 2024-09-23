Fransa, Martinik'e Asker Gönderdi: Hayat Pahalılığına Protestolar Sürmekte

Fransa, Hayat Pahalılığı Protestolarına Müdahale Ediyor

Fransa, Karayipler'deki sömürgesi olan Martinik'e özel güvenlik kuvvetleri gönderme kararı aldı. Bu hamle, halkın hayat pahalılığına karşı sürdürdüğü eylemlerin artış göstermesi üzerine alındı.

Güvenlik Güçleri Fort-de-France'ta

Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, Fransız hükümetine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri (CRS) dün Martinik'in başkenti olan Fort-de-France'a ulaştı. Ada genelinde eylül ayının başından bu yana devam eden gösterilerde, 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Protestolar Devam Ediyor

Valiliğin toplanma yasağına rağmen, hafta sonu boyunca da halk barışçıl gösterilere devam etti. Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının %40 daha yüksek olduğu Martinik'te, Valilik Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos ve Le Robert şehirlerinde kamusal alanda gösteri düzenlemeyi ve toplanmayı yasaklamış durumda.

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Ayrıca Fort-de-France ve Lamentin'in bazı mahallelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı da getirildi. Martinik’te geçmişte, 1959'daki eylemler sırasında, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanarak ölümle sonuçlanan olaylar yaşanmış ve bu sebeple Cumhuriyetçi Güvenlik Birliklerinin adaya girişi yasaklanmıştı.

Martinique: Nüfus ve Coğrafya

Karayipler'de bulunan bu Fransız kolonisi, 350 bin nüfusa sahip olup, Fransa ana karasından yaklaşık 7 bin kilometre uzaktadır.