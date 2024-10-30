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Fransa, Martinik'teki Gece Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Fransa, Martinik'te artan eylemler nedeniyle gece sokağa çıkma yasağını 4 Kasım'a kadar uzattı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:29
Fransa, Martinik'teki Gece Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Fransa, Martinik'te Gece Sokağa Çıkma Yasağını Uzattı

Fransa, Karayipler’deki sömürgesi Martinik’te hayat pahalılığına karşı başlayan eylemleri bastırmak amacıyla uygulanan gece sokağa çıkma yasağını uzattı. Martinik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 00.00-05.00 saatleri arasında geçerli olan yasağın süresinin 4 Kasım'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Eylemler ve Müdahaleler

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız hükümeti, adadaki hayat pahalılığına yönelik tepkileri çok sert bir şekilde bastırmaya çalışıyor. Martinik ve komşusu Guadeloupe'te yapılan gösterilere güvenlik güçleri müdahale etmeyi sürdürmekte. 17 Ekim'de yerel sendikalar ve hükümet arasında yapılan anlaşmanın yetersiz bulunması üzerine, yerel halk sokaklara döküldü.

Yetersiz Bulunan Anlaşma

17 Ekim'de Martinik'teki gıda fiyatlarının ortalama yüzde 20 düşürülmesine dair bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak, Afrika-Karayip Halklarının ve Kaynaklarının Korunması İçin Birlik Derneği (RPPRAC), bu anlaşmanın yalnızca 6 bin gıda ürününü kapsadığını belirterek karşı eylemlerine devam etme kararı aldı.

Yeni Gelişmeler

Fransa Ulusal Meclisi, 26 Ekim'de bu anlaşma ile belirlenen gıda ürünlerine vergi muafiyeti getirilmesi yönünde bir tasarıyı onayladı. Bununla birlikte, Martinik'teki gösterilerin başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 4'e ve gözaltına alınanların sayısı ise 140'a ulaştı. Eylül ayından bu yana süren eylemler, gıda fiyatlarının ana karadaki fiyatlardan %40 daha yüksek olmasından kaynaklanan rahatsızlıklar neticesinde başlamıştı.

Fransa, Martinik'teki huzursuzluğun kontrol altına alınması amacıyla adaya 300 ek polis ve jandarmayı yeniden gönderdi. Geçmişte, 23 Eylül'de gerçekleştirilen müdahale sonrası, sokağa çıkma yasağı 28 Ekim'e kadar uzatılmış ve şimdi ise 4 Kasım'a kadar devam edecektir.

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