Fransa ve Almanya'dan İsrail'in Filistin İlhak ve İşgal Girişimlerine Sert Kınama

Fransa ve Almanya'dan İsrail'in Filistin Hamlelerine Sert Kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Toulon'da düzenlenen Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı.

Elysee Sarayı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Fransa ve Almanya iki devletli çözümü savunuyor; bunun Filistinliler ve İsraillilerin yan yana barış ve güven içinde yaşayabilmesini garanti edecek tek yol olduğu vurgulandı.

Ateşkes, insani yardım ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı

Açıklamada Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımın büyük miktarda bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılması talep edildi. Ayrıca esirlerin serbest bırakılması istendi.

"Gelecekte Hamas, Gazze'yi yönetmemeli ve İsrail için bir tehdit oluşturmamalı. Fransa ve Almanya, Filistin topraklarının bazı kısımlarının ilhak ve yeniden işgal edilmesi girişimlerinin yanı sıra özellikle E1 projesi aracılığıyla yerleşim yeri inşasını artırma girişimlerini kınıyor."

Zorla yerinden edilme ve insani kriz

Açıklamada iki ülkenin Gazze'deki dayanılmaz insan kaybı, insani yardımın engellenmesi ve İsrail'in saldırılarını genişletmesi sonucu yaşanan kıtlık karşısında şaşkınlık duyduğu belirtildi. Fransa ve Almanya, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşıdır ve İsrail'den zorla yerinden etme operasyonlarını durdurması istendi.

Rusya-Ukrayna bağlamı

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki yoğun uluslararası diplomatik çabalara rağmen Rusya'nın savaşa son vermeye niyeti olmadığı savunularak, "Fransa ve Almanya, Ukrayna'ya ek hava savunması sağlayacak." ifadesine yer verildi.