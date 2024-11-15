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Fransa ve İsrail Maçı Güvenlik Tedbirleri Altında Golsüz Beraberlik ile Sona Erdi

Fransa-İsrail maçı güvenlik tedbirleri altında golsüz sona erdi. Taraftarlar, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 00:54
Fransa ve İsrail Maçı Güvenlik Tedbirleri Altında Golsüz Beraberlik ile Sona Erdi

Fransa-İsrail Maçı Golsüz Beraberlik ile Tamamlandı

UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasında oynanan 2. Grup mücadelesi, Fransa ile İsrail arasında 0-0 berabere sonuçlandı. Maç, başkent Paris'teki 80 bin kişi kapasiteli Stade de France'da gerçekleştirildi.

Güvenlik önlemleri doğrultusunda bilet satışlarının az olması nedeniyle, stadyumun büyük kısmı boş kaldı. Maçın açılış seremonisinde Fransız taraftarlar, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla milli marşları çaldığı sırada ıslık çaldı.

İlk yarıda, bazı İsrailli ve Fransız taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Ancak güvenlik görevlileri, yaşanan kavganın büyümeden önüne geçmeyi başardı.

Diğer Grup Mücadelesi

Günün diğer mücadelesinde İtalya, konuk olduğu Belçika'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlar sonrası, İtalya 13 puanla, Fransa ise 10 puanla çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Grup sonuncusu olan İsrail 1 puanla, Belçika ise 4 puanla son hafta öncesinde doğrudan B Ligi'ne düşmemek için mücadele verecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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