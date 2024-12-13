Fransız Muhalefeti, Bayrou'nun Başbakan Atamasına Tepkiler Yağdırıyor

François Bayrou'nun Başbakanlığına Farklı Tepkiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, seçim ortağı Demokrat Hareketi (MoDem) Lideri François Bayrou'yu başbakan olarak ataması, muhalefet kanadında tartışmalara neden oldu.

Merkez sağcı Başbakan Michel Barnier liderliğindeki azınlık hükümetinin 4 Aralık'ta düşmesinin ardından, Macron'un Bayrou'yu başbakan olarak ataması, siyasi arenada yeni bir dönüm noktası teşkil etti.

Sol İttifaktan Sert Eleştiriler

Bu yıl düzenlenen genel seçimlerin galibi olan sol ittifak Yeni Halk Cephesi (NF)'nin ortaklarından aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili siyasetçiler, Bayrou'nun atanmasına tepki gösterdi. LFI milletvekili Eric Coquerel, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, Bayrou'nun yalnızca Macron'un ekonomi politikasını sürdüreceğini öne sürdü ve yeni hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini açıkladı.

Diğer bir LFI milletvekili Clemence Guette, yeni başbakanın atanmasının ardından sosyal medyada, "Cumhurbaşkanının gitmesi gerekiyor" diyerek halkın nefes alması için bir değişim gerektiğini vurguladı.

Çevreci Senatörlerden Dikkat Çeken Açıklama

Senato bünyesindeki Çevreci Senatörler Grubu ise yazılı bir açıklama yaparak, Bayrou'nun atanmasının ülkenin siyasi çıkmazını daha da derinleştirdiğini ifade etti.

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