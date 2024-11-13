Fuji Dağı'na Mevsimin İlk Karı 7 Kasım'da Düştü, İklim Değişikliği Etkisi Mi?

Fuji Dağı'na Tarihin En Geç Kar Yağışı

Japonya'nın sembolü olan Fuji Dağı, mevsimin ilk karını 7 Kasım'da alarak tarihindeki en geç kar yağışına imza attı. Bu olay, 1894'ten beri tutulan kayıtlara göre son 130 yılın rekorunu kırarak, 26 Ekim’de cari olan tarihler geçilmiş oldu.

İklim Değişikliği Alarmı

Uzmanlar, bu yıl yaşanan sıcak ve kurak yazın ardından Fuji Dağı'na düşen ilk karın gecikmesini iklim değişikliği ile ilişkilendiriyor. Tokyo İklim Merkezi ve Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) İklim Uzmanı Kiyotoshi Takahashi, Eylül ve Ekim ayları boyunca batılı jet akımının daha kuzeyden aktığını belirterek, bu durumun da ilk kar örtüsünün gecikmesine neden olabileceğini ifade etti.

Sağlıklı Hava Modelleri İçin Uyarılar

Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jasper Knight, Japonya'nın yaz ve sonbahar mevsimlerinin sıcak geçmesinin kar yağışını etkilediğini vurguladı. Knight, atmosferin sıcaklık ve kuruluğu nedeniyle kar yağışının başarısız olma riskinin arttığını belirtti.

Knight, "Kar taşıyan hava sistemlerinin hareketinden etkilenen bu bölge, yüksek irtifalarda daha geç karla karşılaşılmasına neden olmaktadır,” dedi ve bu durumun yalnızca Fuji Dağı'nı değil, geniş bir coğrafyayı etkileyebileceğini de sözlerine ekledi.

Gelecekte Tehditler Artıyor

Japonya'nın aşırı hava olaylarından olumsuz etkilenmeye devam edeceği, bu durumun ilerleyen dönemlerde daha da kötüleşebileceği kaygısı taşınıyor. Knight, tayfunların neden olduğu sel ve toprak kaymalarının artışının, Fuji Dağı'ndaki kar yağışını da tehdit ettiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Fuji Dağı'na düşen ilk karın gecikmesi, iklim değişikliğinin oluşturduğu risklerin altını çizmektedir. Bu durum sadece kar yağışıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda insanların yaşam standartları ve altyapıları üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.