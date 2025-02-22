G20 Dışişleri Bakanları ve MIKTA Toplantısı: Türkiye’nin Çok Taraflı Yaklaşımı Öne Çıkıyor

Bölgesel ve Küresel Sınamalar Gölgesinde G20 Toplantısı

2025'in ilk G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 20-21 Şubat tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirildi. Toplantının temel temaları ise dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik oldu. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Güney Afrika'nın arazi yasasını gerekçe göstererek toplantılara katılmadı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, toplantının açılışında dışişleri bakanlarına hitap etti. Ramaphosa, Afrika'nın uluslararası sistemdeki önemini vurgularken, mevcut jeopolitik gerilimlerin uluslararası birliği tehdit ettiğini ifade etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve G20’nin reform gerekliliği üzerinde durdu.

Hakan Fidan'ın Vurguları

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20'nin ekonomik işbirlikleri için etkin bir platform olabilmesi için esnek bir yapı kazanması gerektiğini vurguladı. Fidan, öne çıkan sorunlar arasında göç ve mülteci krizlerini sıralayarak, uluslararası toplumun Suriye ve Gazze gibi çatışmalara acil ekonomik destek sağlaması gerektiğini belirtti.

Toplantı çerçevesinde, Bakan Fidan, Çin, Rusya, İspanya, İrlanda, Singapur, Japonya, Kanada, Cezayir ve Güney Afrika gibi ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya geldi. Gündem maddeleri arasında ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki gelişmeler yer aldı.

MIKTA Toplantısında Küresel İşbirliği Vurgusu

Hakan Fidan, ayrıca 27. MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Gazze, Lübnan ve Ukrayna'daki insani krizlere değinerek, Türkiye'nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Fidan, Gazze'deki insani yardımların ulaştırılması için sağlanan ateşkesin önemine dikkat çekerek, İsrail’in yardım erişimine yönelik kısıtlamalarından duyduğu endişeleri dile getirdi. "Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini umuyoruz" dedi.

Türkiye'nin Çok Taraflılık Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her iki toplantıda da çok taraflı işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerde çok boyutlu bir dış politikayla işbirliğini güçlendirme hedefinde olduğunu vurguladı. G20 ve MIKTA platformlarında aktif bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Sonuç olarak, ABD'nin toplantıya katılmaması ve tartışmalı bir başlangıç olan Güney Afrika dönem başkanlığı, gelecekte yeni işbirlikleri için önemli bir potansiyel sunuyor. Türkiye'nin çok taraflılık temelindeki "Daha Adil Bir Dünya Arayışı" ve kriz bölgelerindeki aktif politikası, G20 ve diğer uluslararası platformlarda etkin bir yer edinmesini sağlayacak.

[Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü]

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