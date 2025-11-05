Gabar’da Terör Yerine Petrol: 'Terörsüz Türkiye' Geri Geliyor

Gabar Dağları'nda terörün yerini petrol üretimi aldı. Bakan Alparslan Bayraktar ve bölge sakinleri dönüşümü, üretimle gelen umudu anlattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:52
Gabar’da Terör Yerine Petrol: 'Terörsüz Türkiye' Geri Geliyor

Gabar’da Terör Yerine Petrol: 'Terörsüz Türkiye' Geri Geliyor

Bir zamanlar terörle anılan Gabar Dağları, bugün Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı veren petrol sahalarının merkezi haline geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile bölgedeki dönüşümü kamuoyuna duyurdu.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı

Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Terörsüz Türkiye idealimizin en somut örneğidir Gabar. Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye’nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar’da emeğin ve umudun ışığı parlıyor."

Paylaşılan görüntülerde, yıllarca çatışmalarla anılan dağların eteklerinde artık sondaj kulelerinin ışıkları görülüyor. İş makinelerinin sesi, mühendislerin ve işçilerin alın teriyle birleşerek Türkiye’nin enerji geleceğini şekillendiriyor. Bakan Bayraktar’ın mesajı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

"O korkuyu Allah bir daha yaşatmasın"

Videoda, şehit güvenlik korucusu İsmail Bilik’in kardeşi, TPİC operasyon işçisi Nadir Bilik duygulandıran anılarını paylaştı. Gabar’ın dününü ve bugününü aynı topraklarda yaşamış biri olarak anlattıkları, bölgedeki dönüşümün sembolü oldu. Nadir Bilik, o günleri şöyle anlattı: "Şu an bulunduğumuz yer benim köyüm. Güleşli köyü. Çok iyi hatırlıyorum 9-10 yaşlarındaydım. Şu gördüğünüz evlerin ara sokaklarında çeşitli oyunlar oynuyorduk, çok güzeldi. Ama ne yazık ki çok iyi hatırlıyorum, 7 Mayıs 1994 yılında akşam yemeğinde sofrada babamla beraber oturuyorduk. Camide bizim evimize yakındı. Hoparlör sesi geldi. Bu akşam köyü boşaltmazsanız terör köyü yakıp yıkacak. Soframızı bıraktık, o gecenin karanlığında köyü boşalttık. Ağlama sesleri, bağırma sesleri. Hiçbir zaman unutmuyorum. O korkuyu, o çektiğimiz sefaleti Allah bir daha yaşatmasın."

Şehit ağabeyinin hikayesini anlatırken duygulanan Bilik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağabeyim korucuydu burada. 1 Temmuz 1991 yılında 17 jandarma personeliyle beraber Güleşli köyünden Gabar’ın Yılan Tepe mevkiine operasyona çıktı. Pusuya düştüler. Ağabeyim şehit oldu. Ağabeyimin şehit olduğu Yılan Tepe mevkiinde Allah’a şükürler olsun ki Naim Süleymanoğlu kulesi sondaj yapıyor."

"Artık korku değil, üretim ve umut var"

Yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı köyünde bugün ülkesine hizmet etmenin gururunu yaşayan Bilik, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Şu an Gabar’da petrol sahalarında çalışıyorum. Allah’a şükürler olsun ki silah sesleri değil, çatışma sesleri değil, sondaj kulelerinin sesleri Gabar’da yükseliyor. Artık bu topraklarda korku yok, üretim var, umut var. Ben de bu üretimin tam ortasındayım. Benim bir hayalim vardı, Allah’a çok şükürler olsun ki bugün o hayalimi gerçekleştiriyorum. Devletime hizmet ediyorum, çalışıyorum, çok mutluyum, gururluyum."

Terörün karanlığından emeğin aydınlığına

Gabar’da yaşanan dönüşüm, yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmayıp bölgedeki güven ve huzurun yeniden tesis edilmesiyle Türkiye’nin yakın tarihindeki en çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Bir zamanlar çatışmaların gölgesinde kalan dağlar, bugün mühendislerin, teknisyenlerin ve işçilerin emeğiyle ülkenin enerji geleceğini inşa ediyor.

BİR ZAMANLAR TERÖRLE ANILAN GABAR DAĞLARI, BUGÜN TÜRKİYE’NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA GÜÇ VEREN...

BİR ZAMANLAR TERÖRLE ANILAN GABAR DAĞLARI, BUGÜN TÜRKİYE’NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA GÜÇ VEREN PETROLÜN KALBİ HALİNE GELDİ.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN PAYLAŞTIĞI...

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti
7
Yeniceliler TBMM'de Birlik ve Yatırım Talepleri

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi