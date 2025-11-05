Gabar’da Terör Yerine Petrol: 'Terörsüz Türkiye' Geri Geliyor

Bir zamanlar terörle anılan Gabar Dağları, bugün Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı veren petrol sahalarının merkezi haline geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile bölgedeki dönüşümü kamuoyuna duyurdu.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı

Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Terörsüz Türkiye idealimizin en somut örneğidir Gabar. Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye’nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar’da emeğin ve umudun ışığı parlıyor."

Paylaşılan görüntülerde, yıllarca çatışmalarla anılan dağların eteklerinde artık sondaj kulelerinin ışıkları görülüyor. İş makinelerinin sesi, mühendislerin ve işçilerin alın teriyle birleşerek Türkiye’nin enerji geleceğini şekillendiriyor. Bakan Bayraktar’ın mesajı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

"O korkuyu Allah bir daha yaşatmasın"

Videoda, şehit güvenlik korucusu İsmail Bilik’in kardeşi, TPİC operasyon işçisi Nadir Bilik duygulandıran anılarını paylaştı. Gabar’ın dününü ve bugününü aynı topraklarda yaşamış biri olarak anlattıkları, bölgedeki dönüşümün sembolü oldu. Nadir Bilik, o günleri şöyle anlattı: "Şu an bulunduğumuz yer benim köyüm. Güleşli köyü. Çok iyi hatırlıyorum 9-10 yaşlarındaydım. Şu gördüğünüz evlerin ara sokaklarında çeşitli oyunlar oynuyorduk, çok güzeldi. Ama ne yazık ki çok iyi hatırlıyorum, 7 Mayıs 1994 yılında akşam yemeğinde sofrada babamla beraber oturuyorduk. Camide bizim evimize yakındı. Hoparlör sesi geldi. Bu akşam köyü boşaltmazsanız terör köyü yakıp yıkacak. Soframızı bıraktık, o gecenin karanlığında köyü boşalttık. Ağlama sesleri, bağırma sesleri. Hiçbir zaman unutmuyorum. O korkuyu, o çektiğimiz sefaleti Allah bir daha yaşatmasın."

Şehit ağabeyinin hikayesini anlatırken duygulanan Bilik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağabeyim korucuydu burada. 1 Temmuz 1991 yılında 17 jandarma personeliyle beraber Güleşli köyünden Gabar’ın Yılan Tepe mevkiine operasyona çıktı. Pusuya düştüler. Ağabeyim şehit oldu. Ağabeyimin şehit olduğu Yılan Tepe mevkiinde Allah’a şükürler olsun ki Naim Süleymanoğlu kulesi sondaj yapıyor."

"Artık korku değil, üretim ve umut var"

Yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı köyünde bugün ülkesine hizmet etmenin gururunu yaşayan Bilik, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Şu an Gabar’da petrol sahalarında çalışıyorum. Allah’a şükürler olsun ki silah sesleri değil, çatışma sesleri değil, sondaj kulelerinin sesleri Gabar’da yükseliyor. Artık bu topraklarda korku yok, üretim var, umut var. Ben de bu üretimin tam ortasındayım. Benim bir hayalim vardı, Allah’a çok şükürler olsun ki bugün o hayalimi gerçekleştiriyorum. Devletime hizmet ediyorum, çalışıyorum, çok mutluyum, gururluyum."

Terörün karanlığından emeğin aydınlığına

Gabar’da yaşanan dönüşüm, yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmayıp bölgedeki güven ve huzurun yeniden tesis edilmesiyle Türkiye’nin yakın tarihindeki en çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Bir zamanlar çatışmaların gölgesinde kalan dağlar, bugün mühendislerin, teknisyenlerin ve işçilerin emeğiyle ülkenin enerji geleceğini inşa ediyor.

