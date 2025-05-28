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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Olaylarında 5 Sanığın Yargı Süreci Devam Ediyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle yargılanan 5 sanığın duruşmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:45
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Olaylarında 5 Sanığın Yargı Süreci Devam Ediyor

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisindeki Olayların Yargılanması Sürüyor

Trendyol Süper Lig'in geçen sezon 37'nci haftasında gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylara ilişkin 5 sanığın yargı süreci devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerin de yer aldığı duruşma, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Oosterwolde'nin Savunması

Yargılamada, sanık Oosterwolde, olay günü sahada galibiyet sevinci yaşadıklarını ve Fenerbahçe bayrağıyla fotoğraf çektiklerini belirtti. Savunmasında, “Herhangi bir kişiye ben dokunmadım, tekme atmadım, vurmadım. Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım ben de bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Tanıkların İfadeleri

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mert Müldür, fotoğraf çekerken bayrağın indirilmesi nedeniyle olayların başladığını söyleyerek, “Kimin kime vurduğunu görmedim” dedi. Diğer yandan, müşteki stadyum müdürü Ali Çelikkıran, duruşma salonunda bulunan sanıklardan birinin kendisine vurduğunu iddia etti.

Mahkeme Kararları ve İddianame

Mahkeme, sanık Jaden Quinn Oosterwolde'nin duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı 18 Eylül'e erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Oosterwolde ve diğer sanıkların, Ali Çelikkıran'a yönelik darp suçlamaları ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

İddianamede, olayların ardından Çelikkıran'a ait sağlık raporlarında, “servikal vertebra” (boyun kırığı) olduğuna dair tespitlere yer verildiği bilgisine de yer verildi. 5 sanığın, “vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama” ve “spor alanlarında taşkınlık yapılması” suçlarından yargılandıkları belirtiliyor.

Trendyol Süper Lig'in geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından...

Trendyol Süper Lig'in geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde (sağda) ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür de (solda) tanık olarak dinlendi.

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