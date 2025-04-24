Gambiya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Gambiya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Banjul Yunus Emre Enstitüsü (YEE), SOS Children's Village'de, ebeveyn bakımından yoksun çocuklar için özel bir festival düzenledi.

Etkinlik boyunca çocuklar, geleneksel oyunlar oynayarak, dans edip şarkılar söyledi. Ayrıca sanatsal atölyelere katılan çocuklar, masallar dinleyerek keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Gambiya Büyükelçisi Türker Fahri Oba ve çeşitli Türk kurumlarının yetkilileri de katıldı. Büyükelçi Oba, etkinlikte yaptığı konuşmada, YEE'nin bu anlamlı organizasyona katılmaktan memnun olduğunu belirterek, çocuklara 23 Nisan'ın önemini vurguladı.

YEE Banjul Koordinatörü Halil İbrahim Efe, kültür merkezinin mart ayından itibaren Türkçe kursları ile faaliyete geçtiğini ifade ederek, bu etkinliğin merkezin ilk kültürel günüdür dedi. "23 Nisan'ı, çocuklara armağan edilmiş bir bayram olarak kutlamak ve onların hayatında anlamlı bir iz bırakmak istedik" diyen Efe, her çocuğa özel davetiyelerle festivale katılım sağlandığını belirtti.

Etkinlikte dikkat çeken oyunlar arasında seksek, ip atlama, halat çekme ve heykel oyunu yer aldı. Efe, bu oyunların hem Türkiye'de hem de Gambiya'da çocukların favorileri olduğunu gördüklerini belirterek, "Aradaki 8 bin kilometrelik mesafeye rağmen, çocukların ortak duygularla büyüdüğünü görmek bizi mutlu etti" diye konuştu.

23 Nisan Temalı Duvar Resmi İlgi Gördü

Program dahilinde, Gambiyalı sanatçı Njogu Touray tarafından kültür merkezinin dış cephesine yapılan 23 Nisan temalı resim büyük ilgi gördü. Çocukların boyalı el izleriyle tamamlanan çalışma, bayram coşkusuna görsel katkı sundu.

Touray, baktığında çocukların umutlarını ve sevinçlerini yansıtan bir çalışma ortaya koymak istediğini, Türkiye'den gelen 23 Nisan'ın anlamını bu topraklarda çocukların renkli izleriyle birleştirmenin çok heyecan verici olduğunu ifade etti.

Etkinliğin sonunda, çocuklardan biri, kültür merkezi koordinatörünün koltuğuna oturarak kısa bir toplantı yaptı. Program, çocukların hep bir ağızdan "Yaşasın 23 Nisan" diye bağırmasıyla sona erdi.

Gambiya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Gambiya'daki Banjul Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, SOS Children's Village'de kalan ebeveyn bakımından yoksun çocuklara yönelik özel bir festival düzenledi. Çocuklar gün boyunca geleneksel oyunlar oynadı, dans etti, şarkılar söyledi, sanatsal atölyelere katıldı ve masallar dinledi.

Gambiya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Gambiya'daki Banjul Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, SOS Children's Village'de kalan ebeveyn bakımından yoksun çocuklara yönelik özel bir festival düzenledi. Çocuklar gün boyunca geleneksel oyunlar oynadı, dans etti, şarkılar söyledi, sanatsal atölyelere katıldı ve masallar dinledi.