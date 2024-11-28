Gantz: 'Yerleşimcilerin Gazze'ye Girmesine İzin Vermemeliyiz'

Benny Gantz'tan Çarpıcı Açıklama

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine önemli bir çağrıda bulunarak, Gazze'deki esirleri geri getirmesini talep etti. Gantz, Filistin topraklarında İsraillilerin yerleşim yapmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Esirler ve Yerleşim Politikaları

Gantz, yerel FM 103 radyosuna yaptığı açıklamada, "Rehineleri Gazze'den çıkarmalı ve yerleşimcilerin Gazze'ye girmesine izin vermemeliyiz" ifadesini kullandı. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin korunması gerektiğini belirterek, "Gazze'de rehineler ve güvenlik dışında arayacak hiçbir şeyimiz yok," dedi.

Ateşkes Çağrısı

Bunun yanı sıra, Gantz, Netanyahu'ya, İsrailli esirlerin geri getirilmesini garanti altına almak için Gazze'de bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve yakınları, Netanyahu hükümetinin esir takası anlaşması yapması talebiyle her hafta protestolar düzenliyor.

Protestolar ve Eleştiriler

Başbakan Netanyahu, "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için Hamas ile yapılacak bir esir takası anlaşmasına yanaşmadığı yönünde eleştiriliyor. Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.