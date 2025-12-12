Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın Maskotu Zürafa 32 Yaşında Hayatını Kaybetti

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu zürafa hayatını kaybetti

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nın maskotu olan ve uzun yıllar eş bulunamadığı için kamuoyunda “müzmin bekar” olarak anılan zürafa, ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar yalnız yaşayan zürafa, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan arayışların ardından 10 yıl önce Kayseri’den getirilen bir zürafa sayesinde yalnızlıktan kurtulmuştu. Hayvanat bahçesine bir yaşında getirildiği belirtilen erkek zürafa ile Kayseri’deki Hayvanat Bahçesi’nde yaklaşık 9 yıl önce dünyaya gelen dişi zürafa, bakım ekiplerince eşleştirilmişti. Bu eşleşmenin ardından zürafalar birlikte yaşamış, ancak erkek zürafa eşini geride bırakarak hayatını kaybetmiş oldu.

Haber metninde yer verilen bilgilere göre, zürafa 23 yıl önce henüz 7 yaşındayken Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilmiş ve doğal yaşamda ortalama 17-18 yıl yaşayan zürafalara kıyasla oldukça ileri bir yaşa ulaşmıştı. Son dönemlerinde görülen rahatsızlıklar sonrası yapılan tüm tedavi ve müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 2001 yılında Atatürk Orman Çiftliği’nden Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilen ve uzun yıllar kentimizin sevilen canlılarından biri olan zürafanın ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, zürafanın doğal yaşamında ortalama 17-18 yıl yaşadığı, veteriner hekimlerin özel bakım ve tedavilerinin titizlikle sürdürüldüğü, hareket kabiliyetinin yaşlılığa bağlı azaldığı ancak ekibin tüm destek uygulamalarını özenle yürüttüğü vurgulandı. Ayrıca zürafanın uzun yıllar sağlıklı kalmasının parkın uzman veteriner kadrosunun bilimsel yaklaşımı, düzenli kontrolleri ve özverili bakımının sonucu olduğuna dikkat çekildi.

Bakıcıyla özel bağ ve kentteki etkisi

Zürafanın ölümü özellikle bakıcısı Ali Görgel başta olmak üzere tüm hayvanseverleri derinden üzdü. Görgel ile zürafa arasındaki dostluk ve güven bağı ziyaretçilerin ilgisini çeken görüntüler oluşturuyordu. Zürafaya 20 yıldır bakan Görgel’in, zürafayla yakınlaşmasının kuru incir vermesiyle başladığı ve zamanla sevgiye dönüştüğü belirtildi. Görgel, zürafalara her gün yiyeceklerini hazırladığını ve onlara “çocuklarım” diye seslendiğini ifade etmişti.

Zürafanın kaybı, Gaziantep halkı ve ziyaretçiler arasında büyük üzüntüye neden oldu; özellikle çocuk ziyaretçiler zürafaya yoğun ilgi gösteriyordu. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ailesi, kent hafızasında özel bir yeri olan zürafanın kaybından derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

GAZİANTEP DOĞAL YAŞAM PARKI'NIN MASKOTU ZÜRAFA "ŞAKİR" ÖLDÜ (ARŞİV)