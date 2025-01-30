Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Gaziantep Emniyet Müdürü Özcan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı. Bu yıl farklı kategorilerde yarışan birbirinden etkileyici fotoğraflar, sanatçılar ve fotoğrafçılar tarafından değerlendirilecek.

Oylamanın amacı, basın fotoğrafçılığında yıl içinde çekilmiş en iyi karelerin seçilmesi ve bu eserlerin görünürlüğünü artırmaktır. Anadolu Ajansı, bu etkinlikle basın ve medya alanındaki yetenekleri teşvik etmeyi hedefliyor.

Özcan'ın bu katılımı, Gaziantep’in ve Türkiye’nin güvenlik alanında yaptığı çalışmalara olan ilgiyi artırıyor. Emniyet müdürü olarak katıldığı bu etkinlik, aynı zamanda toplumsal olaylara ve güvenlik çalışmalarına verilen önemi de gözler önüne seriyor.

Etkinlikte fotoğraflarını sunan tüm katılımcılara başarılar dileriz.

Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.