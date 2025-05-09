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Gaziantep Merkezli FETÖ Operasyonunda 77 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 225 kişiden 77'si tutuklandı, 125 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 23:19
Gaziantep Merkezli FETÖ Operasyonunda 77 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep merkezli olarak gerçekleştirilen büyük kapsamlı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarında 225 şüpheliden 77'si tutuklandı. 47 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün Gaziantep başta olmak üzere Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi illerdeki örgüt yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 yeni şüpheli daha yakalandı.

Yapılan operasyonlar neticesinde, şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 23 şüpheli serbest bırakılırken, diğer zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirilmişti. Mahkeme, 77 ismin tutuklanmasına karar verirken, 125 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

7 Mayıs'ta yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 222 şüphelinin, örgüt mensuplarının gizlenmemek adına bir araya gelmeyip, üniversite öğrencilerini yurt dışı kamplarına götürdükleri ve iletişimlerini internet üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. FETÖ mensuplarının toplantılarını çevrimiçi ortamda düzenledikleri de yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.

Gaziantep merkezli 47 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına...

Gaziantep merkezli 47 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep merkezli 47 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına...

Gaziantep merkezli 47 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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