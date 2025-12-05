Gaziantep'te 10 yaşındaki Muhammed tırın altında hayatını kaybetti

Gaziantep Şehitkamil'de bisikletiyle yola fırlayan 10 yaşındaki Muhammed Çiloğlu, kuzeninin kullandığı tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:23
Gaziantep'te 10 yaşındaki Muhammed tırın altında hayatını kaybetti

Gaziantep'te 10 yaşındaki Muhammed tırın altında hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Akçagöze Mahallesi'nde, sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, bisikletiyle aniden yola fırlayan 10 yaşındaki Muhammed Çiloğlu, kuzeninin kullandığı tırın altında kaldı.

Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı; sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında ağır yaralanan Muhammed Çiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İşlemler ve soruşturma

Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin kırsal Akçagöze Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Tır sürücüsü B.Ç. gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'TE BİSİKLETİYLE ANİDEN YOLA FIRLAYAN 10 YAŞINDAKİ MUHAMMED ÇİLOĞLU, KUZENİNİN KULLANDIĞI...

GAZİANTEP'TE BİSİKLETİYLE ANİDEN YOLA FIRLAYAN 10 YAŞINDAKİ MUHAMMED ÇİLOĞLU, KUZENİNİN KULLANDIĞI TIRIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ.

GAZİANTEP'TE BİSİKLETİYLE ANİDEN YOLA FIRLAYAN 10 YAŞINDAKİ MUHAMMED ÇİLOĞLU, KUZENİNİN KULLANDIĞI...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Kilis’in 1525 Tarihli Mevlevihanesi Restorasyonla Yeniden Açıldı
7
Diyarbakır'da Kadın Girişimciliği Zirvesi: Vali Zorluoğlu'ndan Kritik Mesaj

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi