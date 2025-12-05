Gaziantep'te 10 yaşındaki Muhammed tırın altında hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Akçagöze Mahallesi'nde, sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, bisikletiyle aniden yola fırlayan 10 yaşındaki Muhammed Çiloğlu, kuzeninin kullandığı tırın altında kaldı.

Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı; sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında ağır yaralanan Muhammed Çiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İşlemler ve soruşturma

Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin kırsal Akçagöze Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Tır sürücüsü B.Ç. gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

