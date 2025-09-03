DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,98 -0,01%
ALTIN
4.693,96 -0,4%
BITCOIN
4.586.995,73 -0,03%

Gaziantep'te 18 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Gaziantep Şahinbey'de, "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (42), İstiklal Mahallesi'nde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:45
Gaziantep'te 18 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Gaziantep'te 18 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Şahinbey'de düzenlenen çalışmayla ele geçirildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, İstiklal Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda; "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan H.B (42)'yi yakaladı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı
3
Ankara Altındağ'da Baba İki Çocuğunu Bıçakladı, İntihar Girişiminde Bulundu
4
Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı
5
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
6
Zeybekci'den Kilis'te: 'Bu ülkenin emanetine ihanet etmeyiz' — Türkiye Yüzyılı Buluşmaları
7
Şam'da Askeri Üste Patlama: Savaş Kalıntıları İmhası Sırasında

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor