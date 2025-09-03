Gaziantep'te 18 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Şahinbey'de düzenlenen çalışmayla ele geçirildi
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, İstiklal Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda; "fuhuşa teşvik veya aracılık etmek" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan H.B (42)'yi yakaladı.
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.