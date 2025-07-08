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Gaziantep'te 25 Çocuk İçin Neşeli Sünnet Şöleni Düzenlendi

Gaziantep'te 25 çocuğun sünnet olduğu etkinlikte gelenekler yaşatıldı, mutluluk ve dayanışma vurgulandı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 18:55
Gaziantep'te 25 Çocuk İçin Neşeli Sünnet Şöleni Düzenlendi

Gaziantep'te 25 Çocuk İçin Neşeli Sünnet Şöleni Düzenlendi

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sünnet etkinliği, 25 çocuğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen sünnet şöleninde, etkinliğin başlangıcında İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşuyla birlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali'den Önemli Vurgular

Protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Kemal Çeber, Müslüman ülkelerde erkek çocuklarının sünnet ve askerlik gibi geleneklerinin önemine dikkat çekti.

Vakıflar Bölge Müdürü'nden Mesaj

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kurum olarak geleneklerimizi yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hayır ve bereket paylaşımı konusundaki kararlılığını dile getirdi. Tunç, bu tür organizasyonların dayanışmayı ve yardımlaşmayı artıracağını belirtti.

Katılımcılara Hediye

Etkinliğe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin de katıldı. Program sonunda, çocuklara bisiklet hediye edildi.

Özel anların yaşandığı etkinlik, Vali Çeber ve protokol üyelerinin çocuklara altın takması ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi. Vali Kemal...

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi. Vali Kemal Çeber (sağda), Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç (solda) ile çocuklara hediye takdim etti.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi. Vali Kemal...

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi. Vali Kemal Çeber (sağda), Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç (solda) ile çocuklara hediye takdim etti.

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